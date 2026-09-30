과천시, 푸르지오라비엔오·린파밀리에 '평생학습마을배움터' 개소

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경기도 공모 선정 두 곳서 주민 맞춤형 평생학습 프로그램 운영

라비엔오 '품격 있는 삶', 린파밀리에 '오손도손 이웃사촌' 콘셉트

신계용 시장 "집 가까운 곳서 이웃과 배우고 교류하는 학습공간 지원"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 29일 푸르지오라비엔오 아파트와 린파밀리에 아파트 단지 내에 '평생학습마을배움터'를 조성하고 개소식을 개최했다고 30일 밝혔다.

평생학습 마을배움터 현판식 (과천라비엔오 평생학습이음마을 제막식). [사진=과천시]

시에 따르면 평생학습마을배움터는 주민들이 집과 가까운 생활권 내에서 원하는 교육을 받고 이를 바탕으로 이웃과 교류할 수 있도록 지원하는 마을 공동체 사업이다.

올해는 경기도 공모사업에 선정된 '과천 라비엔오 평생학습이음마을'과 '과천 린파밀리에 평생학습마을' 2곳에서 본격적으로 가동된다.

평생학습 마을배움터 현판식 (과천린파밀리에 평생학습마을 제막식). [사진=과천시]

푸르지오라비엔오는 '배움으로 품격 있는 삶을 잇는 학습마을'을, 린파밀리에는 '오손도손 이웃사촌형 학습마을'을 주요 콘셉트로 설정해 각 단지 주민들의 특성과 수요를 반영한 다채로운 평생학습 프로그램을 선보인다.

시는 배움터 운영을 위해 단지 내 주민 강사와 마을활동가를 발굴·육성하고 주민 주도의 지속 가능한 학습 공동체를 구축할 계획이다.

평생학습 마을배움터 현판식(과천라비엔오 누리봄어린이집 축하공연). [사진=과천시]

이날 개소식에서는 현판 제막식이 함께 열려 배움터의 새로운 출발을 축하했다.

신계용 과천시장은 "이번에 문을 연 평생학습마을배움터가 주민들이 먼 곳에 가지 않고도 새로운 배움을 접하고 이웃 간 온정을 나누는 교류의 장이 되길 기대한다"며 "주민의 자발적인 참여와 아이디어로 완성되는 학습공간이 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

평생학습 마을배움터 현판식(과천린파밀리에 기념촬영). [사진=과천시]

1141world@newspim.com