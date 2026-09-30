과천시, 푸르지오라비엔오·린파밀리에 '평생학습마을배움터' 개소

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 29일 아파트 2곳에 평생학습마을배움터를 열었다
- 주민은 집 가까이서 교육을 받고 이웃과 교류하게 됐다
- 시는 주민 강사·활동가를 키워 학습공동체를 지원한다
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라비엔오 '품격 있는 삶', 린파밀리에 '오손도손 이웃사촌' 콘셉트
신계용 시장 "집 가까운 곳서 이웃과 배우고 교류하는 학습공간 지원"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지난 29일 푸르지오라비엔오 아파트와 린파밀리에 아파트 단지 내에 '평생학습마을배움터'를 조성하고 개소식을 개최했다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 평생학습마을배움터는 주민들이 집과 가까운 생활권 내에서 원하는 교육을 받고 이를 바탕으로 이웃과 교류할 수 있도록 지원하는 마을 공동체 사업이다.
올해는 경기도 공모사업에 선정된 '과천 라비엔오 평생학습이음마을'과 '과천 린파밀리에 평생학습마을' 2곳에서 본격적으로 가동된다.
푸르지오라비엔오는 '배움으로 품격 있는 삶을 잇는 학습마을'을, 린파밀리에는 '오손도손 이웃사촌형 학습마을'을 주요 콘셉트로 설정해 각 단지 주민들의 특성과 수요를 반영한 다채로운 평생학습 프로그램을 선보인다.
시는 배움터 운영을 위해 단지 내 주민 강사와 마을활동가를 발굴·육성하고 주민 주도의 지속 가능한 학습 공동체를 구축할 계획이다.
이날 개소식에서는 현판 제막식이 함께 열려 배움터의 새로운 출발을 축하했다.
신계용 과천시장은 "이번에 문을 연 평생학습마을배움터가 주민들이 먼 곳에 가지 않고도 새로운 배움을 접하고 이웃 간 온정을 나누는 교류의 장이 되길 기대한다"며 "주민의 자발적인 참여와 아이디어로 완성되는 학습공간이 될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com