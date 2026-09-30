경기도일자리재단, 안산 방아머리해변서 '경기바다 함께해' 해안정화 활동

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단은 29일 안산 방아머리해변을 정화했다
- 임직원 26명이 폐플라스틱과 쓰레기를 수거했다
- 재단은 4분기에도 참여형 사회공헌을 이어가겠다
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윤덕룡 대표 "소중한 도민 자산 경기바다 보전...공공기관 사회적 책임 다할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 지난 29일 안산시 방아머리해변 일대에서 임직원 26명이 참석한 가운데 '경기바다 함께해(海)' 3분기 해안 환경정화 활동을 펼쳤다고 30일 밝혔다.
재단은 그동안 화성 제부도를 중심으로 정화 활동을 이어왔으나 도내 연안 지역 전반의 환경 보전에 고루 기여하기 위해 이번 3분기 활동부터 안산 방아머리해변으로 영역을 넓혔다.
이날 봉사단원들은 방아머리해변과 인근 산책로를 이동하며 해안가에 밀려온 폐플라스틱, 폐비닐, 무단 투기 쓰레기 등을 수거하고 주변 환경을 정비했다.
'경기바다 함께해(海)'는 깨끗한 연안 환경 조성을 목표로 경기도와 연안 시군, 도 산하 공공기관이 협력해 지속 추진 중인 환경보전 캠페인이다.
재단은 올 4분기에도 임직원 참여형 사회공헌 활동을 진행하고 환경 보전을 넘어 지역사회와 상생할 수 있는 다각적인 연계 활동을 발굴·확대할 예정이다.
윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "경기바다는 도민 모두가 누려야 할 소중한 자산인 만큼 지속적인 정화와 관심이 절실하다"며 "앞으로도 공공기관으로서 지역사회에 기여하고 사회적 책임을 완수할 수 있도록 임직원과 함께 다양한 봉사활동을 이어가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com