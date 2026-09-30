경기도, 수원컨벤션센터서 '2026 경기 스타트업 서밋' 개최

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10월 14~15일 국내외 투자자 160여명 참가

AI·반도체·로봇 등 156개 스타트업 전시

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)이 오는 10월 14일부터 15일까지 이틀간 수원컨벤션센터에서 '2026 경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT 2026)'을 개최한다고 30일 밝혔다.

경기 스타트업 서밋 홍보 포스터. [사진=경기도]

도에 따르면 지난 2024년 첫발을 뗀 경기 스타트업 서밋은 혁신 스타트업과 국내외 투자사, 대·중견기업 간의 실질적 협력을 이끌어내는 글로벌 스타트업 비즈니스 플랫폼이다.

올해 행사에는 국내외 투자자 160여 명이 대거 참여해 스타트업과 총 480회에 달하는 1대 1 투자 상담(밋업)을 진행한다. 대·중견기업과의 개방형 혁신 전략(오픈이노베이션) 프로그램도 마련되어 스타트업에 투자 유치 및 사업 협력 기회를 제공한다.

전시장에서는 인공지능(AI)·반도체, 로봇, 바이오, 기후테크 분야의 156개 스타트업이 혁신 기술과 제품을 소개한다. 이와 함께 G-스타 오디션 결선, 반려동물 창업 공모 결선, 판교 투자교류회 IR 등 투자 유치를 다각도로 지원하는 경연 및 설명회가 이어진다.

기술 혁신과 글로벌 진출을 논의할 컨퍼런스 연진도 화려하다. 경기도 피지컬 AI 반도체 기업 딥엑스(DEEPX)의 김녹원 대표, 뇌공학 전문가인 정재승 카이스트(KAIST) 교수, 세계 최대 스타트업 액셀러레이터인 플러그앤플레이(Plug and Play)의 레자 카제이(Reza Khaj) 투자디렉터 등이 주요 연사로 나선다.

부대행사로는 무인로봇 바리스타 음료를 제공하는 스탬프투어 이벤트와 스타트업 취업 희망자를 위한 채용 강연 및 채용 라운지가 운영된다. 앞서 열린 사전 프로그램 '지-서밋 인베스트 커넥트'에서는 70개 스타트업이 투자·협업 상담 180건을 달성하며 본행사에 대한 기대감을 높였다.

류순열 경기도 벤처스타트업과장은 "이번 경기 스타트업 서밋이 혁신 스타트업과 투자사, 대·중견기업이 모여 실질적인 투자와 협력의 성과를 창출하는 장이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

1141world@newspim.com