시흥시, 내달 8일 거북섬서 '시흥형 해양환경교육 활성화 포럼' 개최

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'시화호의 날'(10월 10일) 기념…해양생태과학관서 전문가·관계자 50여 명 참석

한때 죽음의 호서 생명의 호수로 변모한 시화호 생태·환경 자원 활용안 모색

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 '시화호의 날'(10월 10일)을 맞아 오는 10월 8일 오후 2시 거북섬 해양생태과학관에서 '시흥형 해양환경교육 활성화 포럼 및 워크숍'을 개최한다고 30일 밝혔다.

시흥형 해양환경교육 활성화 포럼 및 워크숍 홍보물. [사진=시흥시]

시에 따르면 '시화호의 날'은 시화호 조성 30주년을 기념해 2024년 경기도가 제정한 기념일로 시화호의 생태적 가치와 환경보전의 중요성을 알리기 위해 지정됐다.

시흥에코센터와 시흥YMCA가 공동 주최하고 시흥환경교육네트워크가 주관 시흥시와 (재)시화호재단이 후원하는 이번 행사에는 해양환경교육 전문가, 환경단체, 강사 등 관계자 50여 명이 참석한다.

이번 포럼은 한때 오염의 대명사였던 시화호가 시민과 지역사회의 노력으로 생태계를 회복한 의미를 되새기고 시흥의 생태 자원을 활용한 지역 맞춤형 해양환경교육 모델을 모색하기 위해 마련됐다.

행사는 거북섬 해양생태과학관 현장 투어로 시작해 전문가 포럼과 해양환경교육 프로그램 발굴 워크숍 순으로 펼쳐진다.

포럼에서는 이슬기 한국해양수산개발원 박사가 '제2차 해양교육·문화 기본계획으로 그리는 시흥시의 바다 미래'를, 강홍구 네이처링 대표가 '디지털 플랫폼 기반 시민과학 프로젝트 사례와 활용'을 주제로 발표한다. 워크숍에서는 시흥환경교육네트워크 회원들이 거북섬과 시화호를 연계한 구체적인 교육 프로그램 아이디어를 논의할 예정이다.

홍성림 시흥시 환경국장은 "시화호의 생태적 가치를 다시금 조명하고 지역 특성에 맞춘 해양환경교육의 이정표를 세우는 계기가 되길 희망한다"며 "시화호의 날을 기점으로 환경교육에 대한 지역사회의 관심과 동참이 더욱 확산하길 기대한다"고 전했다.

1141world@newspim.com