연천군, 민선 9기 정책자문위원회 출범

AI 핵심 요약beta
- 연천군은 29일 민선 9기 정책자문위 위촉식을 열었다
- 정책자문위는 27명 전문가로 3년 임기 출범했다
- 군정 전문성 강화와 미래 정책 제언 역할을 맡았다
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[연천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 연천군은 지난 29일 '민선 9기 연천군 정책자문위원회 위촉식'을 개최해 민선 9기 군정의 새로운 변화와 도약을 뒷받침할 정책자문위원회를 출범하고 분야별 전문가를 위촉했다고 30일 밝혔다.
군에 따르면 정책자문위원회는 군정 주요 정책의 전문성과 실효성을 높이고 급변하는 정책 환경에 선제적으로 대응하기 위해 구성됐다. 민선 9기 군정 운영 방향에 맞춰 연천군의 미래지향적 정책 방향을 모색하는 역할을 맡는다.
위원회는 정책기획분과 6명, 경제분과 8명, 복지환경분과 6명, 문화관광분과 7명 등 총 27명의 각계 전문가로 구성됐으며 위원들의 임기는 3년이다.
이날 위촉식은 위원장 및 부위원장 선출, 위원회의 기능과 역할 안내, 연천군 주요 현안 보고 등의 순으로 진행됐다. 참석자들은 민선 9기 주요 정책과 핵심 현안 사업을 공유하고 분야별 전문 지식과 현장 경험을 바탕으로 정책 제언을 논의했다.
김덕현 연천군수는 "연천군의 새로운 도약을 위해 다양한 분야의 전문 지식과 현장 경험을 군정에 접목하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "정책자문위원회가 연천의 미래를 함께 설계하는 든든한 동반자로서 군정 발전을 위한 창의적이고 실질적인 정책을 제안해 주시길 기대한다"고 말했다.
asj7376@newspim.com