부산도시공사, 하반기 직원 채용 경쟁률 100.67대 1

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총 302명 지원…일반직 7급 행정 202대 1 가장 높아

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사 하반기 공채에 3명 모집에 302명이 몰리며 평균 100.67대 1의 경쟁률을 기록했다.

공사는 최근 2026년 하반기 직원 공개채용 원서접수를 마감했다고 30일 밝혔다.

부산도시공사가 하반기 직원 공개채용에서 3명 모집에 302명이 지원해 평균 100.67대 1의 경쟁률을 기록했다. 사진은 부산도시공사 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.08.09

직렬별 경쟁률은 일반직 7급 행정이 1명 모집에 202명이 지원해 202대 1로 가장 높았다. 일반직 7급 건축은 1명 모집에 92명이 지원해 92대 1, 공무직 관리소장은 1명 모집에 8명이 지원해 8대 1을 기록했다.

이번 채용은 지역인재 전형으로 진행돼 응시 자격에 지역 제한을 뒀다. 출신지와 학력 등 개인적 배경을 평가에서 배제하는 블라인드 채용 방식이 적용됐다.

전형은 서류심사, 필기시험, 인성검사, 면접심사 순으로 진행된다. 일반직 7급 최종 합격자는 12월 11일, 공무직 최종 합격자는 11월 24일 발표한다. 합격자는 신체검사와 결격사유 조회를 거쳐 12월 중 임용될 예정이다. 일반직 7급은 수습 임용, 공무직은 정식 임용된다.

공사는 전문계약직 '가'급 변호사 1명도 별도로 공개 채용하고 있다. 변호사 자격을 갖추고 3년 이상 실무 경력이 있으면 지원할 수 있으며, 지역 제한은 없다.

변호사 채용 원서는 다음 달 12일 오후 5시까지 부산도시공사 홈페이지에서 접수한다. 서류전형 합격자는 10월 21일 발표하며, 면접을 거쳐 11월 2일 최종 합격자를 발표한다. 임용 예정일은 11월 13일이다.

신창호 사장은 "필기시험부터 최종 면접까지 모든 전형을 공정하고 투명하게 운영해 직무 역량을 갖춘 인재를 선발하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com