군포시, 김상욱 교수 초청 '시민대상 AI 특강' 내달 21일 개최

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 10월 21일 시민 300명 대상 AI 특강을 연다
- 김상욱 교수가 AI와 인간의 차이 등을 강연한다
- 시민은 10월 1일~14일 군포시 누리집서 신청한다
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한대희 시장 "미래 기술 변화 대응 및 AI전환 혁신도시 도약 계기"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 오는 10월 21일 오전 10시 군포시 보훈회관 3층 민방위교육장에서 시민 300명을 대상으로 '시민대상 AI 특강'을 개최한다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 이번 특강은 인공지능(AI) 기술의 급격한 발전과 사회적 변화에 시민들이 선제적으로 대응할 수 있도록 돕고 AI 시대를 바라보는 깊이 있는 통찰력을 제공하기 위해 기획됐다.
이날 강연은 경희대학교 물리학과 김상욱 교수가 맡아 '물리학자의 눈으로 본 AI 시대'를 주제로 진행한다. 카이스트(KAIST) 물리학 박사 출신인 김 교수는 tvN '알쓸신잡', '유 퀴즈 온 더 블록' 등 다수의 방송 프로그램 출연과 저서 「떨림과 울림」을 통해 대중적 인지도를 쌓은 물리학자다.
김 교수는 이번 강연에서 ▲AI와 인간의 차이점 ▲AI 시대의 교육 방향 ▲AI 시대 창의성의 원천 등을 주제로 인공지능과 인간이 함께 나아갈 공존 방향을 심도 있게 풀어낼 예정이다.
한대희 군포시장은 "이번 특강이 시민과 함께 만들어가는 '군포 AI전환(AX) 혁신도시 도약'의 뜻깊은 계기가 되길 희망한다"며 "앞으로도 시민들이 급변하는 미래 기술 환경에 맞춰 실질적인 역량을 기를 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
특강 참여를 원하는 시민은 10월 1년부터 14일까지 군포시 누리집(홈페이지)을 통해 신청하면 된다. 접수는 선착순 300명으로 진행되며 기타 세부 사항은 군포시 스마트정보과로 문의하면 안내받을 수 있다.
1141world@newspim.com