부산교육청, 초등 관리자 대상 '장학 역량 강화 연수' 실시

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협력적 리더십과 장학 역량 강화

학교 자율적 변화 지원 방안 모색

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 학생 개개인의 차이를 존중하는 학교 운영과 관리자의 역할을 모색하는 자리가 마련된다.

부산시교육청은 다음 달 1일부터 2일까지 경주 일원에서 초등학교장과 교육전문직원 등 350여 명을 대상으로 '2026 초등 관리자 장학 역량 강화 연수'를 진행한다고 30일 밝혔다.

부산교육청이 10월 1~2일 이틀간 경주 일원에서 '2026 초등 관리자 장학 역량 강화 연수'를 진행한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이번 연수는 초등학교 관리자의 협력적 리더십을 높이고 소통과 공감에 기반한 장학 역량을 강화하기 위해 마련했다. 학교 현장의 자율적인 변화를 지원하는 데 목적이 있다.

연수는 특강과 분임 토의, 테마 체험 등으로 구성한다.

첫날에는 김영훈 연세대 교수가 '노력과 재능을 대하는 태도'를 주제로 강연한다. 김 교수는 획일적인 비교에서 벗어나 학생마다 다른 특성과 가능성을 존중하는 '고유성의 문화'로 전환해야 한다는 점을 설명할 예정이다.

참가자들은 강연 내용을 바탕으로 학생 맞춤형 성장 지원 방안을 논의한다.

학교 현안을 주제로 한 분임 토의도 진행한다. 참가자들은 교육 현장에서 발생하는 다양한 사례를 공유하고, 학교 운영에 적용할 수 있는 해결 방안을 모색한다.

시교육청은 이번 연수를 통해 학교 관리자의 현장 이해와 장학 역량을 높이고, 구성원 간 소통과 협력을 바탕으로 학교의 자율적 변화를 지원할 계획이다.

김석준 부산시교육감은 "학생 한 명 한 명의 잠재력을 이끌어내는 맞춤형 교육을 위해서는 학교 관리자의 유연한 사고와 리더십이 중요하다"며 "학교가 자율성과 협력을 바탕으로 미래지향적인 교육을 실천할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com