부산교육청, 국·공·사립 중등학교 교사 471명 선발

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

작년 대비 234명 감소 공립 교사 인원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 2027학년도 국·공·사립 중등학교 교사 임용시험을 통해 471명을 선발한다.

시교육청은 30일 누리집에 '2027학년도 부산시 국·공·사립 중등학교 교사 및 보건·사서·전문상담·영양·특수교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 공고했다고 밝혔다.

공립 교사는 중등 289명, 보건 20명, 사서 6명, 전문상담 16명, 영양 7명, 특수(중등) 18명 등 30개 과목에서 356명을 뽑는다. 보건교사는 유치원·초등 11명, 중등 9명이다.

부산시교육청이 2027학년도 국·공·사립 중등학교 교사 임용시험을 통해 471명을 선발한다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

공립 선발 인원은 지난 8월 5일 사전 예고한 규모와 같다. 교육부의 교원 정원 수급 정책과 교원 정년·명예퇴직 현황 등을 반영한 결과다. 지난해 선발 인원 590명보다 234명 줄었다.

국립은 부산해사고등학교가 시험 일부를 부산시교육청에 위탁해 항해 과목 교사 3명을 선발한다.

사립은 42개 법인이 1·2차 시험 일부를 위탁해 20개 과목에서 112명을 선발한다. 이 가운데 19개 법인은 공·사립 동시지원 제도를 적용한다.

이에 공립학교를 1지망으로 지원한 응시자는 희망할 경우 해당 사립학교 법인을 2지망으로 함께 지원할 수 있다.

공·사립 동시지원 제도는 사립학교의 교원 채용 어려움을 해소하고 응시자의 선택권을 넓히기 위해 2017년 도입됐다.

원서 접수 기간은 다음달 12일 오전 9시부터 16일 오후 6시까지다. 온라인 교직원 채용 사이트를 통해 접수한다.

1차 시험은 11월 28일 시행하며, 합격자는 12월 29일 발표한다. 실기시험은 내년 1월 14일, 2차 시험은 내년 1월 20일부터 이틀간 진행한다. 최종 합격자는 내년 2월 5일 발표할 예정이다.

1차 시험은 교육학과 전공 과목으로 치른다. 2차 시험에서는 교과에 따라 교수·학습지도안 작성, 수업 실연, 교직 적성 심층면접 등을 평가한다. 체육·음악·미술·정보·컴퓨터·전자·기계 교과는 별도 실기시험을 치른다.

ndh4000@newspim.com