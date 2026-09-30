경기도, 겨울철 가축전염병 특별방역대책 기간 운영

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 겨울철 고병원성 조류인플루엔자(AI), 아프리카돼지열병(ASF), 구제역 등 가축전염병의 발생과 확산을 막기 위해 10월부터 내년 2월까지 5개월간 특별방역대책 기간을 운영한다.

경기도는 지난 29일 경기도 북부청사에서 '2026년 제10차 경기도 가축방역심의회'를 열고 가축전염병별 동절기 특별방역대책을 심의·확정했다고 30일 밝혔다.

제10차 경기도 가축방역심의회 모습. [사진=경기도]

도에 따르면 이번 대책은 3대 재난형 가축전염병의 위험지역을 집중 관리하고 농장 단위 차단방역을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

먼저 고병원성 조류인플루엔자의 경우 철새도래지 출입을 통제하고 야생조류에 대한 방역을 강화한다. 산란계 밀집지역과 대형 가금농장, 과거 발생 농장 등 고위험 농가를 비롯해 축산차량과 종사자에 대한 방역관리도 강화할 계획이다.

화성·평택 남양만 인근 고위험 농가에는 디지털 트윈 등 첨단기술을 활용한 방역체계를 구축하고 있다. 이와 함께 거점 방역 복합센터를 조성하고 인공지능 전환(AX) 기술을 활용해 농가와 거점소독시설을 연계하는 스마트 방역관리 시스템 사업도 추진한다.

아프리카돼지열병은 발생지역과 접경지역 등 고위험지역을 중심으로 농장 예찰과 폐사체·환경검사를 강화한다. 도내 양돈농가를 대상으로 전국 일제검사를 실시하고 야생멧돼지 고위험지역에서는 집중 포획과 울타리 관리 등을 통해 바이러스의 농장 유입을 차단할 방침이다.

또 경기도는 외국인 근로자를 대상으로 다국어 방역교육 프로그램인 '팜데믹Ⅱ'를 활용해 지난 8월 농가 방역교육을 완료하는 등 농장 내 인적 방역관리도 강화한.

구제역은 중국과 몽골 등 인접국에서 확인된 새로운 혈청형인 SAT1형의 국내 유입에 대비해 접경지역인 고양·파주·김포·연천 등을 대상으로 지난 5~6월 1·2차 백신접종을 완료했다. 면역수준을 안정적으로 유지하기 위해 오는 12월 3차 보강접종을 실시하고 항체양성률이 낮은 농가에는 보강접종과 사후관리를 진행할 예정이다.

또한 10월 1일부터 내년 2월 28일까지 소·돼지 분뇨의 권역 외 이동을 제한하고 위치확인시스템(GPS) 등을 활용해 분뇨 이동 상황도 점검할 계획이다.

이강영 경기도 축산동물복지국장은 "이번 특별방역대책을 통해 동절기 가축전염병의 도내 유입과 확산을 선제적으로 차단하겠다"며 "농가에서도 '내 농장은 내가 지킨다'는 책임감으로 차단방역 수칙을 철저히 준수하고 가축전염병 의심 증상이 발견되면 즉시 방역당국에 신고해 달라"고 당부했다.

asj7376@newspim.com