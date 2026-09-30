부진경자청, 투자유치 지원체계 강화…전문가와 협력 기업 애로 해소

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BJ-INVESTIA 구축 위한 전문가 협력

외국인투자기업 경영 안정화 방안 논의

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산진해경제자유구역청(이하 경자청)이 기업 현장의 인사·노무와 통관·물류 애로를 해소하기 위해 민간 전문가들과 손잡고 투자유치 지원체계 강화에 나섰다.

30일 경자청에 따르면 전날 투자유치자문위원회와 외국인투자기업협의회 전문가 그룹 등 30여 명이 참석한 가운데 '2026 BJFEZ 투자유치자문위원회 및 외투기업협의회 전문가 그룹 워크숍'을 개최했다.

BJFEZ 투자유치자문위원회 및 외투기업협의회 전문가 그룹 워크숍에 참석한 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다.[사진=부산진해경제자유구역청] 2026.09.30

이번 워크숍은 외국인투자기업과 입주기업의 안정적인 경영을 지원하는 투자유치 종합 생태계 'BJ-INVESTIA' 구축을 위해 마련됐다.

행사에서는 경자청의 투자유치 현황과 추진 절차를 공유하고 글로벌 통상환경 변화에 따른 기업 대응 방안을 논의했다. 주요 투자유치 현안에 대한 전문가 자문도 이어졌다.

경자청은 이날 노무법인 이산·유앤, 세인 관세법인과 업무협약을 체결했다. 노무법인 이산·유앤은 기업의 인사·노무 관련 애로 해소를 지원하고, 세인 관세법인은 통관·물류통상 분야의 전문 자문과 컨설팅을 제공한다.

'BJ-INVESTIA'는 부산진해경제자유구역 내 외국기업과 입주기업을 대상으로 투자 전 과정을 지원하기 위한 민관 협력체계다. 투자 관련 전문기관과 기업을 연결해 분야별 상담과 자문을 제공하는 방식으로 운영된다.

조성대 한국무역협회 통상연구실장은 '글로벌 통상환경 변화와 기업의 대응'을 주제로 특강을 진행했다. 참석자들은 대외 경제 여건 변화가 투자유치 환경에 미치는 영향을 살펴보고 기업의 대응 방향을 논의했다.

장기 미임대 부지의 투자유치 활성화 방안도 주요 의제로 다뤄졌다. 참석자들은 일부 부지의 미임대 원인을 점검하고 투자 매력도를 높일 수 있는 방안을 검토했다. 투자유치 포상금 제도 개선에 대한 의견도 나왔다.

경자청은 워크숍에서 제시된 의견을 투자유치 정책과 제도 개선에 반영할 계획이다. 민간 전문가와 외국인투자기업을 잇는 협력 네트워크도 확대할 방침이다.

박성호 청장은 "기업과 민간 전문가의 현장 경험과 글로벌 네트워크를 활용해 투자유치 경쟁력을 높이겠다"며 "기업이 체감할 수 있는 투자환경을 조성하고 신규 투자 수요를 발굴하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com