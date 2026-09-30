정부, AIIB에 기술지원 강화 제안...저개발국 인프라 투자 연결

재경부, 제11차 AIIB 연차총회 참석

신설 사업준비지원기금 가교 역할 기대

차입국 주도·공여국 개발경험 공유 강조

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 아시아인프라투자은행(AIIB)에 사업 발굴부터 금융지원까지 이어지는 기술지원 역량을 강화해 저개발 회원국의 인프라 수요를 실제 투자로 연결해야 한다고 제안했다.

재정경제부는 지난 28일부터 29일까지 카타르 도하에서 열린 제11차 AIIB 연차총회에 참석해 AIIB와 차입회원국, 공여국 간 역할 분담과 협력 방향을 제시했다고 30일 밝혔다.

이번 총회는 '내일의 인프라: 임팩트와 혁신'을 주제로 열렸다. 재경부는 28일 거버너 비즈니스 라운드테이블에서 차입비용 상승과 회원국의 재정 여력 축소에 대응해 한정된 개발재원의 효과를 높일 방안을 설명했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

정부는 AIIB가 단순히 자금을 공급하는 금융기관을 넘어 회원국의 개발 수요를 실제 투자사업으로 연결하는 개발협력 파트너 역할을 해야 한다고 강조했다. 사업 발굴·준비 단계부터 금융지원까지 회원국에 필요한 기술과 전문성을 제공해야 한다는 설명이다.

특히 AIIB가 새로 설립하는 '사업준비지원기금'이 저개발 회원국과 태평양 도서국의 인프라 수요를 실제 금융지원으로 연결하는 가교 역할을 해야 한다고 제안했다.

차입회원국에는 자국의 개발 우선순위를 정하고 사업을 주도하는 '운전자' 역할을 주문했다. 사업 준비 단계에서 방향을 명확히 설정하고 추진 과정에도 주도적으로 참여해야 사업 성과를 지속할 수 있다는 취지다.

공여국의 역할도 단순한 재정 기여에 머물러서는 안 된다고 봤다. 각국이 축적한 개발 경험과 전문성을 공유해 AIIB 사업의 품질과 개발 효과를 높여야 한다고 강조했다.

강윤진 재경부 개발금융국장은 "한국은 과거 개발재원을 활용해 경제발전을 이룬 경험을 바탕으로 현재 경제발전경험공유사업(KSP)을 통해 축적된 경험과 지식을 파트너 국가들과 공유하고 있다"며 "이러한 경험을 바탕으로 AIIB가 사업 준비와 기술지원 역량을 강화해 나가는 과정에 적극 기여하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com