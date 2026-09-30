중기중앙회, 기계설비협회와 '기업승계 지원' 업무 협약

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 30일 기계설비건설회관에서 대한기계설비건설협회와 중소기업의 기업승계 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 중기중앙회 김희중 경제정책본부장, 기계설비협회 추문갑 경영부회장 등이 참석했다.
이번 협약을 통해 양 기관은 기업승계 과정에서 발생하는 애로사항 발굴과 대응에 협력하고, 차세대 CEO의 역량 강화를 위한 교육·설명회 등을 공동 추진하기로 했다.
김희중 중기중앙회 경제정책본부장은 "이번 업무협약이 현장의 목소리가 반영된 제도개선을 이끌어 중소기업 승계가 원활히 이루어질 수 있는 환경이 조성 되기를 기대한다"고 말했다.
추문갑 기계설비협회 경영부회장은 "이번 업무협약을 계기로 기업승계를 준비하는 회원사들이 관련 제도를 보다 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 지원하겠다"며 "기업승계 과정에서 발생하는 회원사의 애로사항을 적극적으로 발굴하고 실질적인 지원으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
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