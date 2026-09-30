동명대 게임그래픽학과 학생들, 인턴십 6종 게임 개발…4종 출시

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AI 게임 제작 플랫폼 활용, 8주 프로젝트 진행

멘토링 및 플레이테스트로 게임 수정과 개선

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = AI 기반 게임 제작 플랫폼을 활용한 대학생들의 프로젝트가 실제 게임 출시로 이어졌다.

동명대학교는 게임그래픽학과 학생들이 버스에잇코리아와 진행한 기업 연계 인턴십에서 게임 6종을 개발하고 이 가운데 4종을 원스토어에 출시했다고 30일 밝혔다.

동명대 게임그래픽학과 학생들이 개발한 게임 6종[사진=동명대학교] 2026.09.30

동명대 게임그래픽학과 재학생 조예린·김여준·김주안·조하늘·김도훈 학생은 고용노동부 '미래내일 일경험 사업' 프로젝트형 프로그램에 참여했다. 학생들은 7월 6일부터 8월 30일까지 8주간 게임 개발 프로젝트를 진행했다.

조예린·김여준·김주안·조하늘 학생은 Game Factory팀으로 김도훈 학생은 수노팀으로 참여했다. 이들은 버스에잇코리아가 운영하는 게임 제작 플랫폼 'Verse8'을 활용해 게임 기획부터 구현, 수정까지 수행했다.

Verse8은 AI 에이전트 'Agent8'에 자연어로 요구사항을 입력하면 게임 기능을 구현하고 결과물을 플레이하면서 수정할 수 있는 플랫폼이다. 학생들은 아이디어를 구체화한 뒤 정기 멘토링과 팀별 플레이테스트를 진행했다. 외부 이용자의 의견도 게임 수정 과정에 반영했다.

학생들이 완성한 게임은 숫자 추리 퍼즐 'Mystery Number', 해양 생태계 아케이드 게임 'KeyStone', 배송 슈팅 게임 '우주 우체국', 요리 조합 게임 '쿡타워', 커서 조작 액션 게임 '커서 피드백', 던전 탐험 게임 'Pixel Dungeon' 등이다.

이 가운데 '쿡타워', '우주 우체국', '커서 피드백', 'KeyStone' 등 4종은 원스토어에 출시됐다. 6종 모두 Verse8 플랫폼에서도 서비스되고 있다.

'쿡타워'는 재료와 조리법을 조합해 요리를 완성하는 게임이다. '우주 우체국'은 우주 화물을 배송하며 장애물과 적을 피하는 슈팅 게임으로 제작됐다. '커서 피드백'은 마우스 커서로 감염 파일과 악성 팝업을 제거하는 액션 게임이다. 'KeyStone'은 해달을 움직여 훼손된 해양 생태계를 회복하는 내용을 담았다.

조예린 학생이 제작한 'Mystery Number'는 타이베이 게임잼에 출품됐다. 김도훈 학생의 'Pixel Dungeon'은 던전을 탐험하는 방식으로 개발됐다.

학생들은 이용자 의견을 반영해 튜토리얼과 조작 방식을 수정했다. 모든 작품에 한국어와 영어를 적용하고 모바일과 PC에서 실행할 수 있도록 대응했다. 일부 게임에는 보상형 광고와 글로벌 순위표 기능도 연동했다.

프로젝트 과정에서는 한 작품에서 구현한 기능을 다른 작품에 적용하며 개발 경험을 공유했다. AI를 활용하되 결과물이 의도대로 작동하는지 직접 확인하고 검증하는 과정에도 중점을 뒀다.

조예린 학생은 "AI에게 기능 구현을 맡기는 것보다 결과가 실제로 작동하는지 확인하고 검증하는 과정이 중요하다는 점을 배웠다"며 "바이브 코딩은 코딩을 하지 않는 방식이 아니라 무엇을 어떻게 지시하고 검증할지 설계하는 개발 방식이라고 느꼈다"고 말했다.

서미라 게임그래픽학과장은 "학생들이 짧은 기간에 6개 작품을 완성하고 4개 작품을 출시까지 연결했다"며 "AI 활용 능력과 함께 게임의 재미를 판단하고 이용자 의견을 반영해 작품을 완성하는 경험을 쌓았을 것"이라고 말했다.

news2349@newspim.com