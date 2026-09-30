"음악 등 22개 프로그램 하나로"…부산시 '2026 페스티벌 시월' 개최

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부산유라시아플랫폼 통합 홍보 거점 마련

온·오프라인 홍보 관광객 맞춤형 마케팅

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 전역이 음악·영화·예술·비즈니스가 어우러진 하나의 축제장으로 변한다.

부산시와 부산관광공사는 다음 달 1일부터 31일까지 한 달간 '2026 페스티벌 시월'을 개최한다고 30일 밝혔다.

올해 행사는 '10월, 부산에 가면'을 슬로건으로 음악·문화, 영화·예술, 비즈니스·혁신 등 3개 분야에서 22개 프로그램이 진행된다.

2026 페스티벌 시월 키비주얼[사진=부산시] 2026.09.30

부산국제록페스티벌, 부산국제영화제, 아시아창업엑스포(FLY ASIA) 등 분야별 대표 행사를 중심으로 공연과 전시, 미식, 축제, 산업 행사를 하나의 브랜드로 묶었다. 개별 행사를 찾은 방문객이 부산의 다른 콘텐츠까지 경험하도록 연계하는 방식이다.

통합 홍보 거점은 1일부터 18일까지 부산유라시아플랫폼에 마련된다. 행사 일정과 장소 등 종합 정보를 제공하고 행사 참여를 유도하는 체험 프로그램과 이벤트를 운영한다.

주요 행사장을 연결하는 스탬프 투어도 진행한다. 참가자는 행사장에 설치된 큐알(QR)코드로 방문을 인증하고 적립 단계에 따라 리워드와 경품을 받을 수 있다.

온라인 홍보도 강화한다. 부산관광포털 비짓부산 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 행사 일정과 분야별 콘텐츠, 숏폼 영상을 소개한다. 주요 온라인 여행 플랫폼(OTA)과 협력해 국내외 관광객을 대상으로 맞춤형 마케팅도 추진한다.

시는 본행사에 앞서 서울 인사동 '부산슈퍼'에서 수도권 관광객을 대상으로 사전 홍보를 진행했다.

행사 관계자 간 교류와 콘텐츠 연계를 위한 프로그램도 마련된다. 10월 5~6일 주요 행사 관계자 20명을 대상으로 부산 문화·관광 팸투어를 진행한다. 5일에는 행사 관계자와 관광·마이스 업계 관계자가 참석하는 네트워킹 리셉션을 열어 협업 방안을 논의한다.

나윤빈 관광콘텐츠산업국장은 "10월 부산에서는 음악과 문화, 영화와 예술, 비즈니스와 혁신을 함께 경험할 수 있다"며 "개별 행사 방문객이 부산의 다양한 콘텐츠를 추가로 경험하도록 연계해 체류 확대와 지역 관광 활성화로 이어지게 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com