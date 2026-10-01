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[변상문의 화랑담배] 제3장 초기전투 ㉝ 개성·문산·봉일천 전투 1

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AI 핵심 요약

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  • 변상문은 6·25전쟁 희생을 기리며 화랑담배의 뜻을 밝혔다.
  • 1950년 6월 25일 새벽 개성 방어선이 포격과 전차에 무너졌다.
  • 제12연대는 개성 함락 속에서도 철수하며 재반격을 도모했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

변상문의 '화랑담배'는 6·25전쟁 이야기이다. 6·25전쟁 때 희생된 모든 분에게 감사드리고, 그 위대한 희생을 기리기 위해 제목을 '화랑담배'로 정했다.

비 내리는 새벽, 개성이 무너지다.

1950년 6월 25일 이른 새벽. 개성지구와 문산리–적성 일대 임진강 유역에는 전날 저녁부터 비가 내리고 있었다. 굵은 빗줄기는 아니었다. 산과 들을 축축하게 적시는 가랑비였다. 밤새 내린 비에 산하는 깊이 잠겨 있었고, 임진강과 그 지류를 따라 길게 뻗은 38도선도 적막했다. 국군 제1사단이 담당한 방어지역이었다.

장병들에게 그 새벽은 특별한 것 없는 일요일의 시작이었다. 경계진지의 병사들은 젖은 철모와 군복을 추스르며 날이 밝기를 기다렸다. 어둠 속 산등성이에는 희미한 물안개가 걸렸고, 빗물을 머금은 참호 바닥에서는 눅눅한 흙냄새가 올라왔다.

04:00 무렵이었다. 북쪽 하늘에서 낮고 무거운 진동이 들려왔다. 처음에는 멀리서 천둥이 치는 것처럼 들렸다. 그러나 소리는 한 번으로 끝나지 않았다. 점점 가까워졌고, 짧은 간격으로 계속 이어졌다. 곧이어 38도선 부근 국군 제1사단 경계진지 위로 포탄이 떨어졌다.

"쾅!"

산등성이가 들썩였다. 참호 안에서 잠시 눈을 붙이던 장병들이 놀라 몸을 일으켰다. 처음에는 북한군의 상투적인 요란사격 정도로 생각한 병사도 있었다. 38도선에서는 이전에도 크고 작은 충돌이 반복되었다. 몇 발을 쏘고 물러나는 일이 드물지 않았다.

그러나 이번 포격은 달랐다. 포탄은 한두 발로 끝나지 않았다. 경계진지와 통신시설, 도로와 후방의 연결지점을 향해 집중적으로 떨어졌다. 전화선이 끊어지고 진지의 흙벽이 무너졌다. 빗물과 흙먼지, 화약 냄새가 뒤섞인 가운데 장병들은 급히 총을 들고 사격진지로 뛰어들었다.

포격이 계속되는 동안, 북한군 일부 병력은 이미 38도선의 공격개시선을 넘어 국군 방어진지 전방에 접근해 있었다. 또 다른 병력은 방어진지를 우회하여 후방으로 침투하고 있었다.

그리고 포연 너머에서 전차가 나타났다. T-34 전차였다. 전차의 궤도가 빗물에 젖은 땅을 짓눌렀다. 철판으로 덮인 거대한 차체가 포연을 헤치며 남쪽으로 내려왔다. 국군 장병들이 소총과 기관총으로 사격했지만, 탄환은 전차의 장갑에 부딪혀 튕겨 나갔다. 전차는 속도를 늦추지 않았다.

[AI이미지=변상문 국방국악문화진흥회 이사장]

국군 제1사단의 일부 부대들은 전혀 예상하지 못한 상태에서 적과 맞닥뜨렸다. 경계진지를 지키던 병사들은 자신들의 정면뿐 아니라 측방과 후방에서도 총성이 들려오는 것을 깨달았다. 전쟁은 선전포고도 없이 시작되고 있었다.

국군 제12연대는 교대 초기부터 상황이 좋지 않았다. 연대의 2개 대대가 전방에서 북한군과 교전한 지 얼마 되지 않아 모든 통신이 두절되었다. 전선의 상황이 연대본부로 제대로 전달되지 않았다. 어느 고지가 버티고 있는지, 어느 진지가 이미 돌파되었는지조차 확인하기 어려웠다.

08:00. 개성이 북한군에게 점령되었다는 소식이 전해졌다. 개성–문산 도로에도 북한군 일부가 침투했다. 퇴로가 차단될 위험이 커졌다. 교전 초기부터 제12연대는 전투력의 1/3을 잃은 채 불리한 상황에서 싸워야 했다.

개성 북방에 배치된 제12연대 병력은 38도선에서 개성까지 이어지는 약 3km의 지형을 방어하고 있었다. 개성 북방 38도선에서 개성까지는 예성강–청학동–송악산 남사면으로 이어지는 지형이었다. 그 곳에는 제5중대, 제6중대, 제7중대가 차례로 배치되어 있었다.

북한군 제6사단은 개성 북방에서 공격을 개시했다. 개성의 조기 점령을 위하여 병력을 집중하고 있었으며, 공격의 주력은 경의선 남쪽으로 향했다. 송악산 일대의 안개와 빗속에서 북한군 병력이 모습을 드러냈다.

제6중대 방어지역으로 먼저 공격이 쏟아졌다. 북한군은 개성 일원을 양쪽에서 압박하며 송악산 정상 부근을 발판으로 삼아 남하했다. 개성 북방에 배치된 제12연대 제6중대와 제7중대 지역에 일부 병력을 침투시키면서, 다른 병력은 1번도로를 따라 개성으로 진출하기 시작했다.

송악산 남쪽 무명고지에 배치된 제6중대는 북한군의 집중 공격을 받았다. 전방 소대진지로 포탄과 총탄이 쏟아졌다. 진지와 진지 사이의 연결은 끊겼고, 중대의 유선통신도 두절되었다. 대대본부와 연락할 수 없는 상태에서 각 소대는 눈앞에 나타난 북한군을 향해 각자 사격했다.

포탄이 진지 안으로 떨어졌다. 폭발과 함께 흙더미가 솟구쳤다. 중대장이 총탄에 맞아 쓰러졌다. 지휘관을 잃은 중대는 급격히 흔들렸다. 포성과 총성 속에서 명령은 제대로 전달되지 않았다. 장병들은 자신이 지켜야 할 진지가 어디인지, 옆 소대가 아직 버티고 있는지조차 알 수 없었다.

제6중대의 전열은 무너졌다. 일부 병력은 전사했고, 일부는 부상을 입었다. 남은 병력은 여러 방향으로 흩어졌다. 중대는 끝내 공격을 견디지 못하고 분산되었다.

그보다 앞서 북한군의 공격준비사격이 집중되기 직전, 제6중대 우측 제7중대 지역의 비둘기고지에서는 비교적 평온한 시간이 흐르고 있었다. 중대장 김영선 중위는 상황을 보고 받고 급히 비둘기고지로 달려갔다. 그러나 그가 도착했을 때는 이미 총격전이 멎은 뒤였다. 전투가 끝났다는 뜻이 아니었다. 북한군이 더 깊숙이 침투하면서 전선의 위치가 바뀌고 있다는 뜻이었다.

중대장 김영선 중위는 중대본부로 돌아왔다. 그는 도중에 북한군의 공격준비사격이 시작된 것을 보았다. 대대와의 교신도 끊겼다. 지휘 없이 고립된 중대는 한순간에 무너질 수 있었다.

제7중대는 관측소가 설치된 비둘기고지를 중심으로 방어하고 있었다. 그러나 개성으로 통하는 길에는 이미 북한군이 들어와 있었다. 중대가 그 자리에 남아 있는 동안 측방과 후방이 차단될 가능성이 컸다.

제7중대장은 대대본부로부터 자남산으로 철수하라는 명령을 받았다. 그는 전방 세 개 소대의 병력을 수습해 능선으로 연결된 156고지를 확보한 뒤 철수하려 했다. 하지만 소반고개 서쪽 170고지에 배치된 제1소대의 행방은 끝내 확인할 수 없었다. 통신은 끊겼고, 안개와 포연은 산을 뒤덮고 있었다.

화재가 난 코카콜라 공장 / 광복~1950년대. [사진=대한민국역사박물관]

제7중대는 철수를 시작했다. 철수하던 도중, 매마실에서 북한군과 마주쳤다. 1개 중대 규모의 북한군이었다. 양측 병력은 서로를 발견한 순간 거의 동시에 사격을 시작했다. 좁은 도로와 산기슭에서 총성이 터졌다. 북한군은 제7중대의 철수로를 막고 있었고, 제7중대는 그 길을 뚫지 못하면 개성 북방에 고립될 수밖에 없었다.

국군 장병들은 빗물에 젖은 몸을 땅에 붙이고 사격했다. 기관총이 불을 뿜었고, 소총탄이 도로 위를 갈랐다. 제7중대는 북한군을 격퇴했다.

그러나 안도할 시간은 없었다. 서성거리며 재정비하기에는 북한군의 진출 속도가 너무 빨랐다. 중대는 다시 자남산을 향해 이동했다. 자남산에 도착한 제7중대장은 개성–문산 도로상에서 낙오병을 수습하던 대대장 일행과 합류했다.

그들은 이미 하나의 온전한 부대가 아니었다. 연락이 끊긴 소대, 지휘관을 잃은 병력, 각 진지에서 빠져나온 낙오병들이 뒤섞여 있었다. 누구는 철모를 잃었고, 누구는 피 묻은 붕대를 팔에 감고 있었다. 장병들은 숨을 몰아쉬면서도 북쪽을 돌아보았다. 개성 시내 쪽에서 총성과 폭발음이 계속 들려왔다.

제12연대 제2대대장 한순화 소령은 개성 시가지를 돌아 나갈 수 있는 자남산에서 잔여 병력을 지휘하고 있었다. 그 시각, 서울행 열차 한 대가 개성역을 떠나지 못하고 있었다. 북한군의 기관총 사격이 열차를 향해 쏟아졌다. 객차와 기관차 주변으로 탄환이 튀었다. 대대장은 기관총 사격을 가하는 북한군을 공격하여 열차가 움직일 수 있도록 해야 했다.

그러나 그에게도 철수명령이 내려왔다. 제2대대는 철수 도중 제7중대 병력과 마주쳤다. 흩어졌던 병력이 조금씩 모였다. 하지만 어느 길이 열려 있고, 어느 길이 북한군에게 차단되었는지는 아무도 확신할 수 없었다.

제1대대장은 제7중대로 하여금 진봉산 부근 1.3km 지점의 133고지를 점령하게 했다. 철수하는 병력이 적정에 대처할 수 있도록 방어선을 마련하려는 조치였다. 대대장 자신은 본부 요원과 일부 병력을 지휘하여 연대본부로 향했다.

그러나 연대본부도 이미 철수를 준비하고 있었다. 제1대대장과 제1대대 병력이 연대본부에 도착하기 전, 연대본부는 대남문을 거쳐 문산 방향으로 이동하고 있었다. 개성으로 들어오는 길은 북한군에게 장악되기 시작했고, 남쪽으로 빠져나갈 수 있는 시간도 얼마 남지 않았다.

09:00 무렵이었다. 연대장 전성호 대령은 적정과 아군 상황을 종합하여 판단했다. 개성 방어선은 이미 곳곳에서 끊겼다. 통신은 두절되었다. 병력은 흩어졌다. 1번도로까지 차단되기 전에 철수하지 않으면 제12연대 전체가 개성에 갇힐 수 있었다.

연대장은 철수하기로 결심했다. 그러나 그는 단순히 물러나는 것만으로는 병력을 구할 수 없다고 판단했다. 북한군에게 일격을 가해 남하 속도를 늦추고, 흩어진 아군이 빠져나갈 시간을 벌어야 했다. 그 임무는 제2대대장에게 주어졌다.

제2대대장은 병력 일부와 각종 화기를 수습했다. 여기에 낙오병을 합쳐 특공대를 편성했다. 공격개시 시각은 10:00였다.

특공대는 개성 시내 남대문까지 진출했다. 개성의 거리에는 총성과 포성이 메아리쳤다. 집과 담장 사이로 연기가 흘렀고, 도로에는 황급히 피란하던 주민들이 버리고 간 물건이 흩어져 있었다. 특공대원들은 거리를 따라 이동하며 북한군의 위치를 찾았다.

그때 행군대열을 갖추고 개성 시내로 들어오는 북한군이 보였다. 특공대는 북한군이 충분히 가까이 오기를 기다렸다.

사격명령이 떨어졌다. 기관총과 소총이 일제히 불을 뿜었다. 예상하지 못한 공격을 받은 북한군 대열이 흐트러졌다. 특공대는 최대한의 사격을 가한 뒤 남대문을 빠져나왔다.

하지만 개성은 이미 북한군 수중으로 넘어가고 있었다. 특공대는 중화 국민학교로 철수했다. 그곳에서 주민들의 도움을 받아 차량 한 대를 구했다. 장병들은 차량에 부상자와 장비를 싣고 다시 남쪽으로 향했다. 토성 부근에서는 강릉동을 거쳐 영정포로 이동했다. 이후 저녁 무렵에는 어선을 이용하여 임진강을 건넜다.

제2대대장 한순화 소령은 그 뒤 김포반도에서 제12연대 철수병력을 다시 수습했다. 흩어진 병사들은 각기 다른 길로 개성을 빠져나왔지만, 살아남은 자들은 다시 부대를 찾아서 모여들었다. 그들의 뒤편으로 개성이 멀어지고 있었다.

그날 아침, 개성 북방의 경계진지는 순식간에 무너졌다. 북한군은 포병사격과 T-34 전차를 앞세워 38도선을 돌파했고, 국군 제1사단의 전방부대들은 통신이 끊긴 상태에서 각개로 싸워야 했다. 제12연대는 개전 초기부터 전투력의 1/3을 잃었다. 개성–문산 도로마저 차단될 위기에 놓였다.

그러나 장병들은 완전히 무너지지 않았다. 제6중대가 송악산 남쪽 무명고지에서 분산되는 동안 제7중대는 매마실에서 북한군을 격퇴하며 철수로를 열었다. 제2대대는 개성 시가지에서 북한군의 진출을 저지했다. 흩어진 병력은 자남산과 문산 방면으로 빠져나갔다.

그들이 물러난 것은 전쟁에서 달아나기 위해서가 아니었다. 살아남아 다시 싸우기 위한 철수였다.

1950년 6월 25일 아침, 개성은 북한군에게 점령되었다. 그러나 개성에서 빠져나온 제12연대 장병들에게 전쟁은 이제 막 시작되고 있었다. 그 시각, 청단·연안·백천지구에서도 북한군의 공격이 시작되고 있었다. 경계진지와 소대거점 사이의 거리는 멀었고, 통신은 차례로 끊겼다. 북한군의 포성과 전차 소리가 남쪽으로 내려오고 있었다.

/ 변상문 국방국악문화진흥회 이사장

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李대통령 "김지용, 친윤 아닌 반윤" 옹호 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자를 둘러싼 '친윤(친윤석열) 검사' 논란에 대해 "친윤 아닌, 굳이 말하자면 반윤 행적은 이미 언론 보도로도 다 확인되는 사실"이라고 정면 반박했다. 이 대통령은 30일 밤과 1일 새벽 엑스(X·옛 트위터)에 김 후보자 임명에 반대하는 이용자들의 글을 인용하며 잇따라 답글을 올렸다. 오는 2일 검찰청 폐지와 함께 출범하는 중수청의 초대 수장 인선을 두고 대통령이 직접 인선 배경과 추천 절차를 설명한 것이다. 이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대] ◆ "허위임을 알면서 흠집 내는 억지 주장은 비방이자 국정 방해" 이 대통령은 30일 밤 '친윤계 검사 김지용을 쓰지 말라'는 한 이용자의 글에 "조언과 비판에 감사드린다"면서도 "국정은 모든 국민의 것이라 객관적이고 공정해야 한다"고 했다. 이어 "국정에 대한 비판이나 조언은 얼마든지 할 수 있지만 사실에 기초해서 해야 진정한 비판과 조언으로서 의미가 있다"며 "허위 사실에 기초한 비판이라도 고의가 아니고 누군가에게 속아 잘못 알고 하는 것이라면 공론의 장에서 얼마든지 수용되고 시정될 수 있다"고 짚었다. 이 대통령은 "만약 허위임을 알면서도 흠집을 내고 공격하려고 거짓에 기반해 하는 억지 주장이라면 그건 비판이 아니라 비방이고, 국정에 대한 조언이 아니라 국정 방해"라고 지적했다. 이 대통령은 정부가 객관적 증거에 따라 확인한 김 후보자의 이력도 조목조목 제시했다. 이 대통령은 "김 후보자는 문재인 정부 당시 추미애 법무부 장관이 검사장으로 발탁 승진시켰고, 윤석열 검찰총장 때 대검찰청 형사부장으로 있으면서 윤 총장의 장모 최은순 씨의 모해위증교사 무혐의 사건에 재기수사 명령을 내려 기소하라고 했다"고 설명했다. 그러면서 "이 때문에 윤석열 정부에서 지방 차장검사로 좌천됐다가 결국 쫓겨나다시피 사직한 사람"이라며 "다른 건 차치하고 이런 사람을 친윤 검사라는 이유로 비난하는 것은 납득하기 어렵다"고 했다. 이 대통령은 "윤석열 정권 정치검찰의 최대 피해자가 저"라며 "알면서도 친윤 정치검사라고 거짓 주장하는 것은 아닐 것으로 믿는다"고 덧붙였다. 현재 여권에서는 추미애 경기도지사와 김용민·이성윤 더불어민주당 의원 등이 김 후보자 임명에 반대하거나 우려를 표해왔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com ◆ "검사 출신 다 버리면 중수청 망치자는 얘기…검찰개혁은 복수 아냐" 이 대통령은 1일 새벽 또 다른 이용자의 반대 글에 답하며 '검사 출신 배제론'을 반박했다. 이 대통령은 "진심으로 저와 나라의 미래가 걱정돼 그러는 분들이 많을 것"이라면서도 "검사 출신이라고 다 버리자면 박은정 의원도, 임은정 검사장도, 이성윤 의원도 다 검사 또는 검사 출신인데 그분들은 어찌 되겠느냐"고 반문했다. 이어 "중요 수사 기구 책임자에 수사 전문가인 전직 검사를 검사 출신이라는 이유로 쓰지 말라고 하면 이것은 중수청을 망치자는 얘기나 마찬가지"라며 "중수청이 제 기능을 못 하면 나라의 질서와 국민의 안전이 어찌 되겠느냐"고 했다. 이 대통령은 "검찰개혁의 목표가 검찰에 복수하자거나 검찰을 망가뜨리자는 것은 아니지 않으냐"며 "수사와 기소를 분리하고 다시는 정권에 악용되지 않으면서 제대로 수사하고 제대로 기소하게 하자는 것 아니겠느냐"고 강조했다. 이 대통령은 "국정이든 검찰개혁이든 개인적 감정이나 은원을 해결하는 것이어서는 안 된다"며 특정인이나 특정 집단의 이익이 개입돼서도 안 된다고 했다. 그러면서 "정치와 권력에 휘둘리지 않고 수사와 공소 기능이 공정하게 잘 작동하도록 하는 것이 검찰개혁의 목표라고 믿는다"고 말했다. ◆ "대통령 마음대로 정하는 것 아냐…재제청 사유인지 고민과 판단의 영역" 이 대통령은 김 후보자 인선이 법에 따른 추천 절차를 거쳤다는 점도 짚었다. 이 대통령은 "중수청장 후보자는 대통령이 마음대로 정하는 것이 아니다"라며 "중수청장 후보는 우선 국민 추천을 받은 사람이어야 하고, 독립적인 추천위원회가 4명으로 압축해 추천한다"고 설명했다. 이어 "추천된 4명 가운데 협의를 거쳐 행정안전부 장관이 김 후보자를 대통령에게 제청했고, 협의 과정에서 김 후보자가 가장 적합하다고 판단됐다"며 "친윤 검사라는 등의 반대 주장이 있어 장시간 추가 검증을 한 결과 대체로 사실이 아니거나 심지어 터무니없는 허위 주장으로 판명됐다"고 밝혔다. 다만 이 대통령은 인선 최종 판단에는 여지를 남겼다. 이 대통령은 "일부 문제점이 있더라도 법에 따른 추천 절차를 무시해서는 안 된다"며 "김 후보자를 배제하면 남은 3명의 피추천자 가운데 누군가로 교체해야 하는데, 재제청할 사유인지, 남은 3명이 김 후보자를 대체할 만한지는 여전히 고민과 판단의 영역"이라고 했다. 이 대통령은 지난달 8일 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회 인사청문회를 요청하기로 했으나 논란이 커지면서 추가 검증을 지시한 것으로 알려졌다.  이 대통령이 직접 김 후보자의 '친윤 논란'에 공개적 반박을 한 만큼 추가 인선 절차를 밟을 것이라는 예측이 나오고 있다.  the13ook@newspim.com 2026-10-01 09:49
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정부, 온누리상품권 18년 만에 개편 [세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 디지털 온누리상품권의 일률적인 7% 구매 할인을 내년부터 5%로 낮추는 대신 사용처에 따라 최대 5%를 추가 환급한다. 전통시장에서 사용하면 총 10%, 지방 골목상권에서는 8%의 혜택을 받을 수 있다. 중소벤처기업부는 1일 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의에서 이 같은 내용의 '전통시장·지방상권 소비 촉진을 위한 온누리상품권 개편 방안'을 발표했다. 온누리상품권 제도가 전면 개편되는 것은 2009년 도입 이후 18년 만이다. 이번 개편은 온누리상품권을 전통시장과 지방상권 소비를 유도하는 정책 수단으로 재설계하는 데 초점을 맞췄다. 골목형상점가 지정 기준도 지역 재정 여건에 따라 차등화하고, 관광·민간 플랫폼과의 연계를 확대한다. [AI 일러스트=오종원 기자] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com ◆ 선할인 줄이고 사용처별 환급...전통시장 혜택 10% 현재 디지털 온누리상품권은 사용처와 관계없이 구매 단계에서 7%를 할인받는다. 내년부터는 구매 할인율을 5%로 조정한 뒤 실제 사용처에 따라 추가 환급을 제공한다. 전통시장에서 사용하면 결제액의 5%를 환급해 구매 할인을 포함한 전체 혜택이 10%로 높아진다. 지방 골목상권에서는 3%를 환급해 총 8%의 혜택을 받는다. 수도권 골목상권에는 별도의 환급이 적용되지 않아 구매 할인 5%만 받을 수 있다. 현행 제도와 비교하면 전통시장 혜택은 3%포인트(p), 지방 골목상권은 1%p 높아지고 수도권 골목상권은 2%p 낮아진다. 정부에 따르면 지난해 온누리상품권 사용액은 3조9500억원으로, 이 가운데 65%인 2조6000억원이 전통시장에서 사용됐다. 비수도권 사용액은 2조2600억원으로 전체의 57%를 차지했다. 중기부는 지역화폐와 온누리상품권의 역할도 구분할 방침이다. 지역화폐가 지역 주민의 관내 소비를 지원한다면, 온누리상품권은 외부 소비자를 전통시장과 지방 골목상권으로 끌어들이는 수단으로 활용한다는 구상이다. ◆ 골목형상점가 지정기준 차등...무분별한 확대 방지 온누리상품권 가맹이 가능한 골목형상점가의 지정 기준도 지역별 재정 여건에 따라 달라진다. 현재는 2000㎡ 이내에 점포 15개 이상이 밀집하면 골목형상점가로 지정할 수 있다. 인구감소지역은 점포 10개 이상이면 된다. 그러나 지난해 3월 지정 기준이 점포 30개에서 15개로 완화된 이후 골목형상점가가 빠르게 늘면서 지역화폐 사용처와 차이가 불분명해졌다는 지적이 제기됐다. 골목형상점가는 2024년 381곳에서 지난해 1564곳, 올해 8월 기준 2130곳으로 2년여 만에 5.6배 증가했다. [제공=중소벤처기업부] 2026.09.30 jongwon3454@newspim.com 앞으로는 지방자치단체의 재정자립도를 기준으로 상위 25% 지역은 점포 30개, 중위 50% 지역은 20개, 하위 25% 지역은 15개 이상일 때 골목형상점가로 지정할 수 있다. 전통시장 반경 1㎞ 이내와 인구감소지역에는 점포 15개 기준을 적용한다. 지자체가 골목형상점가를 지정할 때 중기부와 사전 협의하는 절차도 마련한다. 지정 이후 점포 밀집 기준을 충족하지 못하거나 부정 유통이 확인된 곳은 지정을 취소할 수 있도록 할 계획이다. 가맹점 관리도 강화한다. 중기부는 지난 6월부터 연 매출 30억원 이하 사업자를 원칙적인 가맹 대상으로 정하고 병원·의원과 법률·회계·세무 등 전문서비스업의 가맹을 제한했다. 약국은 가맹 대상에 포함했다. 기업형 슈퍼마켓(SSM)의 가맹을 제한하는 법 개정도 추진한다. 지난해 연 매출 30억원을 초과한 가맹점은 전체의 0.5%인 1310곳에 불과했지만 결제액은 5593억원으로 전체의 14%를 차지했다. ◆ 지방관광·민간플랫폼 연계...사용처 접근성 높인다 온누리상품권을 활용해 지방 관광 소비를 촉진하는 방안도 추진한다. 지자체가 디지털 온누리상품권 환급과 함께 관광지 입장권, 숙박시설, 지역 온라인몰 할인권 등을 제공할 수 있도록 연계하고 지역별 여행상품도 개발한다. 외국인은 자국에서 사용하던 결제 앱으로 온누리상품권 가맹점의 QR코드를 촬영해 결제할 수 있게 된다. 중기부는 알리페이와 연계할 경우 약 40개 해외 결제 앱에서 온누리상품권 가맹점을 이용할 수 있을 것으로 내다봤다. 정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] 네이버·카카오 지도에서 온누리상품권 가맹점을 확인할 수 있도록 하고, 카카오톡 채널을 통한 인공지능(AI) 고객 응대와 마케팅도 지원한다. 상생배달앱과 연계한 소비쿠폰과 판촉 행사도 추진한다. 내년 1월부터는 카드사 포인트를 디지털 온누리상품권으로 전환할 수 있도록 할 계획이다. 공공기관 임직원의 복지포인트를 온누리상품권으로 지급하도록 유도하고 관련 실적을 동반성장평가에 반영하는 방안도 검토한다. 가맹점의 소비자 권익 침해나 거래질서 위반이 확인되면 등록을 취소할 수 있도록 관리 근거도 강화한다. 반면 별다른 문제가 없는 가맹점은 등록을 자동 갱신하고, 전통시장 구역을 일부 조정할 때 필요한 행정 절차는 간소화한다. 이소영 중기부 장관은 "온누리상품권이 전통시장 상인과 지방 상인들의 매출을 키우는 확실한 마중물이 되도록 만들어 나가겠다"고 밝혔다. jongwon3454@newspim.com 2026-10-01 08:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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