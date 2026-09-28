[2026AG] 이소희·백하나, 배드민턴 여복 4강전서 일본에 2-0

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단체전 패배 설욕하며 결승행...중국 상대로 24년만의 金 도전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 배드민턴 여자 복식 세계랭킹 2위 이소희-백하나(이상 인천국제공항) 조가 설욕전에 성공하며 두 대회 연속 아시안게임 결승 무대에 안착했다.

이소희-백하나는 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아시안게임 배드민턴 여자 복식 준결승전에서 세계랭킹 7위 나카니시 기에-우에사카 린(이상 일본) 조를 2-0(21-13 21-12)으로 완파했다.

2022 항저우 대회 은메달리스트인 이소희-백하나 조는 은메달을 확보하며 2개 대회 연속 결승 진출의 기쁨을 누렸다.

이날 맞붙은 일본 조는 불과 5일 전 단체전 준결승에서 한국 대표팀의 결승행을 좌절시켰던 장본인들이다. 당시 복식 주자로 나선 이들에게 패하며 뼈아픈 탈락을 맛봤던 이소희-백하나는 이번 준결승에서 완벽한 경기력으로 설욕에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 백하나(왼쪽)와 이소희. [사진=BWF] 2026.09.28 psoq1337@newspim.com

경기 초반부터 주도권은 한국이 쥐었다. 1게임 7-7 동점 상황에서 상대 범실과 이소희의 타점 높은 스매시를 묶어 5연속 득점을 뽑아내며 흐름을 가져왔다. 기세를 탄 이소희-백하나는 1게임을 21-13으로 여유 있게 따냈다.

2게임에서도 압도적인 기량이 이어졌다. 8-7 접전 상황에서 무려 8점을 내리 쓸어 담으며 16-7로 달아나 승기를 잡았다. 결국 2게임마저 21-12로 매조지며 완벽한 승리를 거뒀다.

이제 금메달을 향한 마지막 관문만 남았다. 결승 상대는 세계랭킹 1위인 중국의 류성수-탄닝 조다. 상대 전적에서는 7승 11패로 열세지만 가장 최근 맞대결이었던 지난 8월 세계선수권대회 결승에서 2-0 완승을 거두며 정상에 올랐던 좋은 기억이 있다.

이소희와 백하나가 이번 결승마저 승리하고 시상대 최상단에 오르면 한국 배드민턴은 2002년 부산 대회 라경민-이경원 조 이후 무려 24년 만에 아시안게임 여자 복식 금메달을 수확하게 된다.

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