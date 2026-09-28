트럼프, 앤스로픽 CEO와 비공개 만찬 예정…AI 규제 갈등 '해빙' 신호

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아모데이와 첫 일대일 회동…국빈만찬 불참 후 트럼프가 직접 초청

오는 29일 주요 AI CEO들과 회동 앞두고 관계 개선 조짐 주목

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 앤스로픽의 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)를 백악관 비공개 만찬에 초청했다. 그동안 긴장 관계를 보여온 트럼프 행정부와 앤스로픽의 관계에 변화가 나타날지 주목된다.

27일(현지시간) 악시오스에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 저녁 아모데이 CEO와 비공개 만찬을 가질 예정이다. 이번 만남은 두 사람의 첫 일대일 회동으로, 지난주 국빈만찬에 참석하지 못한 아모데이 CEO를 트럼프 대통령이 직접 초청한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령과 마이크 존슨 하원의장은 오는 29일 백악관에서 주요 AI 기업 CEO들과 만날 예정이다. 이번 아모데이 CEO와의 만찬은 주요 AI 업계 수장들과의 회동을 앞둔 사전 만남 성격을 띤다.

앞서 지난주 열린 국빈만찬에는 오픈AI의 샘 올트먼 CEO와 구글의 순다르 피차이 CEO 등 주요 기술기업 수장들이 트럼프 대통령 곁에 자리했다. 하지만 아모데이 CEO는 일정 문제로 참석하지 못했다.

악시오스에 따르면 트럼프 대통령은 이후 직접 아모데이 CEO를 만찬에 초청했다.

앤스로픽의 공동창립자인 다리오 아모데이 최고경영자(CEO) [사진=블룸버그통신]

◆ 올해 내내 이어진 앤스로픽-트럼프 행정부 긴장

앤스로픽과 트럼프 행정부의 관계는 올해 내내 불안정한 모습을 보여왔다. 양측 관계가 개선되는 듯한 조짐이 나타나기도 했지만 이후 다시 긴장이 고조되는 상황이 반복됐다고 악시오스는 전했다.

아모데이 CEO는 AI의 안전성과 잠재적 위험에 대해 강한 우려를 제기해온 인물이다. 이 때문에 AI 안전 문제를 둘러싸고 트럼프 행정부와 견해 차이가 있어왔다.

아모데이 CEO의 독특한 성향과 AI 안전에 대한 견해는 최근 대중문화에서도 풍자 소재가 됐다.

최근 방영된 미국 코미디 프로그램 '새터데이 나이트 라이브(SNL)'에서는 아모데이 CEO의 성격적 특징과 AI 안전에 대한 견해가 풍자됐다.

또 지난주 트럼프 대통령의 측근들은 백악관에 아모데이 CEO의 효과적 이타주의(effective altruism) 운동 참여와 관련한 특이한 면모를 강조하는 자료를 돌린 것으로 전해졌다.

앞서 앤스로픽이 트럼프 대통령과 일대일 회동을 추진하기 시작했을 당시에는 일부 인사들이 이를 만류하기도 했다. 한 고위 행정부 관계자는 악시오스에 당시 "다리오는 트럼프에게는 조금 너무 특이하다"고 말했다.

◆ 백악관 "美, 초지능 분야 세계 선도할 것"

백악관은 이번 만남을 앞두고 미국이 AI 분야의 주도권을 계속 확보해야 한다는 입장을 재확인했다.

백악관 관계자는 "트럼프 대통령은 미국이 세계를 선도하는 초지능(Super Intelligence) 국가가 되는 동시에 미국 소비자를 보호할 것이라는 점을 분명히 해왔다"고 밝혔다.

이어 "우리는 혁신을 촉진하고 미국의 경쟁력을 강화하며, 이 변혁적 기술이 미국 국민을 위해 작동하도록 할 것"이라고 말했다.

kwonjiun@newspim.com