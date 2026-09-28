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대미 투자 타결로 한숨 돌린 한·미 관계...안보 논의 본격 재개

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AI 핵심 요약

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  • 한미가 22일 뉴욕 정상회담서 대미투자 합의했다
  • 투자 지연 해소로 관계 정상화와 현안 논의가 활발해졌다
  • 원자력협정과 핵잠수함 협상은 재개됐으나 난항이 예상된다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美, 대미 투자 환영하지만 시기와 내용에는 불만족
"압박 완화되도 호르무즈 파병 등 요구는 지속될 것"
핵잠, 농축·재처리 권한 확대 협의 조만간 재개될 듯
원전 프로젝트와 연계되면 원자력 협상 복잡질 수도

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 한·미 관계 최대 긴장 요인이었던 대미 투자 지연 문제가 우여곡절 끝에 해결됨에 따라 산적한 현안에 대한 양국 간 논의가 활발해질 전망이다.

대미 투자 프로젝트 최종 합의 직후인 지난 22일 뉴욕에서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담이 성사된 것은 '한·미 관계 정상화'의 신호탄으로 받아들여진다. 양국 정상은 회담에서 그동안 미뤄졌던 핵잠수함 건조, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확대를 위한 원자력협정 개정 협상, 조선 협력, 전시작전통제권 전환 등의 현안을 모두 논의했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 지난 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 비공개로 진행되는 대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법에 따른 대미투자 사전 보고에 앞서 조승래 위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 2026.09.22 mironj19@newspim.com

대미 투자 지연은 한·미 관계의 모든 갈등 현안을 악화시킨 요인이었다. 쿠팡 사태와 정보통신망법 개정에 대한 미국의 불만과 압박, 추가 투자와 호르무즈 파병 요구, 한·미 연합군사훈련 축소 지시 등 미국의 전방위적 압박의 기저에 대미 투자 지연이 있었다. 미국이 통상과 안보 문제 등 모든 현안을 연계하는 동맹 관리 전략을 구사하고 있기 때문에 일어난 일이었다.

한·미가 대미 투자 프로젝트에 최종 합의한 것은 이같은 갈등 요인에 따른 미국의 압박 수위를 낮춰줄 것으로 기대된다. 그러나 한·미 간 모든 문제와 압박이 사라질 것으로 보기는 어렵다. 미국의 입장에서는 한국의 대미 투자가 너무 늦었고 확정된 규모도 일본에 미치지 못하기 때문이다.

한·미 관계에 정통한 외교소식통은 "대미 투자 합의에 대한 미국 내 평가는 양면적"이라며 "투자가 이뤄진 것에는 환영하지만 이행 속도와 내용에 대해서는 여전히 만족하지 못하는 반응이 공존한다"고 말했다.

대미 투자 이후 국내적으로 가장 큰 관심을 끄는 한·미 현안은 호르무즈 파병 문제다. 미국은 호르무즈 파병 문제를 '동맹의 기여'라는 관점에서 접근하고 있기 때문에 대미 투자만으로 미국의 요구가 거두어질 것으로 보기는 어렵다. 하지만 파병 규모와 기간, 임무이 협의를 통해 조정할 수 있는 여지가 생긴 것은 사실이다.

정부 고위 관계자는 "대미 투자 문제가 일단락된 것이 특정 현안에 직접적인 영향을 주지는 않지만 한국이 합의를 이행하지 않는다는 비판이 잦아들면 전체적인 한·미 관계 분위기는 좋아질 것"이라면서도 "미국이 요구해온 추가 투자나 호르무즈 파병 요구가 사라지지는 않을 것이며 대미 투자 추가 이행에 대한 요구도 지속될 것"이라고 전망했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 유엔 총회를 계기로 지난 22일(현지시간) 미국 뉴욕 한 호텔에서 만나 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.09.22

한미 정상회담 조인트 팩트시트(JFS·공동설명자료)에 핵잠수함 건조, 농축·재처리 권한 확대, 조선 협력 등 안보 분야 합의의 후속 조치도 재개될 전망이다. 지난 6월 '킥오프 회의' 발족 이후 4개월 가까이 휴면 상태였던 원자력 협정 개정 협상이 조만간 다시 시작될 것으로 보인다. 이 대통령도 이번 정상회담에서 이에 대한 한국의 입장을 비중 있게 설명한 것으로 알려졌다.

청와대 고위 관계자는 회담 이후 기자들과 만나 "원자력 협정 개정·핵잠수함 논의는 그간 외적 요인 때문에 진전이 없었는데, 가장 큰 요인인 투자 문제에 진전이 있었기 때문에 우리가 다시 복원하자고 강조했다"고 밝힌 바 있다.

그러나 원자력 분야 협상이 재개되더라도 결과를 낙관하기는 어렵다. 특히 우라늄 농축에 대한 미국의 입장은 여전히 강경하다. 지난 7월 타결된 미국과 사우디아라비아의 원자력협정에서도 핵비확산의 원칙에 입각해 우라늄 농축 문제를 엄격히 제한하려는 미국의 인식이 고스란히 드러났다.

특히 대미 투자 1호 프로젝트 발표 이후 한국의 미국 내 원전 건설과 웨스팅하우스 지분 5~10% 매입 등이 후속 카드로 논의되고 있어 이 문제가 한·미 원자력협정 개정 협상과 연계되면서 협상이 복잡해질 가능성도 배제할 수 없다.

opento@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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