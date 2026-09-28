15도 아래서 어묵 판매 '껑충'...GS25, 겨울 먹거리 판매 앞당긴다

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10월부터 동절기 상품 판매…고래사어묵과 협업해 6종 출시

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 다음달부터 동절기 따뜻한 먹거리 판매에 나선다.

GS리테일이 최근 3개년 판매 데이터를 분석한 결과, 평균기온이 15도(℃) 이하인 날의 즉석어묵 판매량이 15도를 넘는 날보다 74% 많았고, 20도 이상인 날과 비교하면 12배 높았다고 28일 밝혔다. 기온이 15도 이하로 떨어지기 시작하는 10월부터 판매량이 급증하는 추세를 보였다.

GS25가 겨울철 따뜻한 먹거리 소비 수요를 선점하기 위해 즉석어묵, 군고구마, 붕어빵 등 동절기 먹거리 운영에 본격 돌입한다. [사진=GS리테일 제공]

이러한 추세를 반영해 GS25는 오는 1일부터 전국 5000여 점에서 동절기 상품 운영을 시작한다. 지난해보다 약 2주 앞당겨 즉석어묵을 선보이고, 군고구마·붕어빵·구운계란 등 겨울철 대표 상품 프로모션을 강화한다.

부산 대표 어묵 브랜드 고래사어묵과 협업해 차별화된 즉석어묵 6종을 출시한다. 오리지널접사각, 더블접사각, 모둠어묵, 하얀접사각, 물떡, 야채봉꼬치 등이다. 주력 상품인 오리지널접사각은 1000원에 판매하며, 더블접사각은 다음달 한 달간 2+1 행사를 진행한다.

동절기 즉석구이 상품도 다양한 할인으로 판매를 확대한다. 10월 한 달간 군고구마와 감자구이는 카페25 아메리카노 구매 시 1000원 할인을 제공한다. 구운계란은 1+1, 붕어빵은 2+1 행사를 진행한다.

최원필 GS리테일 냉장냉동팀 MD는 "기온 하락과 함께 따뜻한 먹거리 수요가 증가하는 만큼 올해는 수요 선점을 위해 동절기 상품 출시 시점을 예년보다 2주 이상 앞당겼다"고 말했다.

nrd@newspim.com