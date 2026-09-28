15도 아래서 어묵 판매 '껑충'...GS25, 겨울 먹거리 판매 앞당긴다

AI 핵심 요약beta
- GS25가 1일 전국 5000여 점서 동절기 먹거리 운영을 시작했다.
- 즉석어묵·군고구마·붕어빵 등 겨울 상품 출시를 2주 앞당겼다.
- 기온 15도 이하서 즉석어묵 판매가 크게 늘어 수요를 노렸다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS25가 다음달부터 동절기 따뜻한 먹거리 판매에 나선다.
GS리테일이 최근 3개년 판매 데이터를 분석한 결과, 평균기온이 15도(℃) 이하인 날의 즉석어묵 판매량이 15도를 넘는 날보다 74% 많았고, 20도 이상인 날과 비교하면 12배 높았다고 28일 밝혔다. 기온이 15도 이하로 떨어지기 시작하는 10월부터 판매량이 급증하는 추세를 보였다.
이러한 추세를 반영해 GS25는 오는 1일부터 전국 5000여 점에서 동절기 상품 운영을 시작한다. 지난해보다 약 2주 앞당겨 즉석어묵을 선보이고, 군고구마·붕어빵·구운계란 등 겨울철 대표 상품 프로모션을 강화한다.
부산 대표 어묵 브랜드 고래사어묵과 협업해 차별화된 즉석어묵 6종을 출시한다. 오리지널접사각, 더블접사각, 모둠어묵, 하얀접사각, 물떡, 야채봉꼬치 등이다. 주력 상품인 오리지널접사각은 1000원에 판매하며, 더블접사각은 다음달 한 달간 2+1 행사를 진행한다.
동절기 즉석구이 상품도 다양한 할인으로 판매를 확대한다. 10월 한 달간 군고구마와 감자구이는 카페25 아메리카노 구매 시 1000원 할인을 제공한다. 구운계란은 1+1, 붕어빵은 2+1 행사를 진행한다.
최원필 GS리테일 냉장냉동팀 MD는 "기온 하락과 함께 따뜻한 먹거리 수요가 증가하는 만큼 올해는 수요 선점을 위해 동절기 상품 출시 시점을 예년보다 2주 이상 앞당겼다"고 말했다.
nrd@newspim.com