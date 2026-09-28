요기요, 뚜레쥬르 주문 최대 7000원 할인

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30일까지 사흘간 진행

포장 쿠폰 매일 오전 8시 지급

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 요기요는 뚜레쥬르 포장·배달 주문에 최대 7000원 할인 혜택을 제공하는 '뚜레쥬르 반값데이'를 오는 30일까지 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 이날부터 사흘간 요기요 앱에서 진행한다. 포장 주문에는 4000원 즉시 할인을 적용하고, 매일 오전 8시 선착순으로 3000원 포장 쿠폰을 제공한다.

요기요가 오는 30일까지 뚜레쥬르 포장·배달 주문에 최대 7000원 할인 혜택을 제공한다. [사진=요기요]

포장 주문 고객이 두 혜택을 함께 이용하면 최대 7000원을 할인받는다. 주문 금액에 따라 할인율은 최대 50%다.

배달 주문에도 4000원 즉시 할인을 적용한다. 요기배달 이용 고객에게는 주문 금액의 5%를 할인하는 쿠폰을 추가 제공하며, 쿠폰 할인 한도는 3000원이다. 이를 합하면 배달 주문도 최대 7000원 할인이 가능하다.

요기요에서는 '오지치즈 포테이토 포카치아', '감바스 포카치아' 등 뚜레쥬르의 가을 신제품도 주문할 수 있다.

행사에 관한 자세한 내용은 요기요 앱 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

kji01@newspim.com