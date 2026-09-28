지그재그, 올 최대 규모 프로모션 '가을 직잭팟'

AI 핵심 요약beta
- 지그재그가 28일 10월 12일 자정까지 가을 직잭팟 프로모션을 시작했다.
- 전 고객에 최대 20% 쿠폰팩과 30% 릴레이 쿠폰을 지급했다.
- 1억원 포인트 이벤트와 최대 99% 쿠폰 잭팟도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그가 오는 10월 12일 자정까지 이번 시즌 최대 규모 프로모션 '가을 직잭팟'을 진행한다고 28일 밝혔다.
지그재그는 전 고객 대상 최대 20% 쿠폰팩과 30% 릴레이 쿠폰을 지급하고, 브랜드패션·뷰티·라이프 카테고리별 최대 25% 쿠폰팩도 제공한다. '오늘의 최저가 스토어' 코너에서는 리얼코코, 디어먼트 등 인기 스토어 쿠폰팩을, '오늘의 최저가딜' 코너에서는 매일 다른 특가 상품을 선보인다. '신상 특가' 코너에서는 모렌트, 어텀 등 2030 여성 인기 쇼핑몰의 가을 신상품도 만날 수 있다.
이벤트로는 총 1억원 규모 포인트를 지급하는 '직잭팟 용돈 이벤트'와 매일 자정 응모권으로 최대 99% 쿠폰을 받는 '무조건 당첨 쿠폰 잭팟' 등이 진행된다.
카카오스타일 관계자는 "추석 연휴 이후 본격적으로 가을 의류를 준비하려는 고객들의 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있다"며 "다양한 셀렉션을 가장 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 준비했다"고 말했다.
fineview@newspim.com