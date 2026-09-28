최은석 "청와대, 北 포로 국내 송환 공개에 민감…북한 지나치게 의식"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 28일 청와대가 우크라이나에 억류돼 있던 북한군 포로 2명의 국내 송환과 관련해 비공개 합의 여부를 놓고 우크라이나 측과 신경전을 벌인 데 대해 "북한의 반응을 지나치게 의식하는 것 아니냐"고 비판했다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "두 사람은 헌법상 대한민국 국민"이라며 "본인의 의사에 따라 대한민국행을 선택한 이들을 안전하게 데려온 것은 너무나 당연한 일이고, 늦었지만 정말 다행스러운 일"이라고 밝혔다.

최은석 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌TV]

이어 "그런데 이를 두고 우리 정부와 우크라이나 정부 사이에 외교적 설전이 벌어지고 있다"며 "우리 정부는 포로 송환 사실을 비공개하기로 합의했는데 우크라이나가 이를 어겼다는 것"이라고 했다.

최 원내수석대변인은 "두 북한군 포로가 한국행 의사를 밝힌 것은 어제오늘의 일이 아니고 이재명 정부가 들어서기도 전"이라며 "이미 존재도, 한국행 의사도 공개된 사안을 두고 어렵게 성사된 송환 사실까지 쉬쉬하며 우크라이나와 공개적인 신경전을 벌이는 것이 과연 국익에 무슨 도움이 되는지 모르겠다"고 지적했다.

그는 "이번 송환을 통해 국제사회와 북한 주민들에게 대한민국의 원칙을 분명히 보여줄 수 있다"며 "북한 주민과 북한군이 자유의사로 대한민국행을 원한다면 대한민국은 외면하지 않는다는 분명한 시그널을 줄 수 있다"고 주장했다.

그러면서 "정작 정부가 송환 자체보다 공개 여부에 더 민감하게 반응하니 결국 북한이 이번 송환을 어떻게 받아들일지, 북한으로부터 무슨 핀잔을 들을지를 지나치게 의식하는 것 아니냐는 의구심만 키우고 있다"고 했다.

그는 "북한군 포로를 대한민국으로 데려온 것은 특별한 일이 아니라 대한민국 정부가 해야 할 너무나 당연한 일"이라며 "이제 정부가 할 일은 이들이 대한민국에 안전하게 정착하도록 돕고, 대한민국행을 원하는 북한 주민과 북한군을 보호할 분명한 원칙을 세우는 것"이라고 했다.

이어 "대한민국 대통령이라면 북한의 반응부터 살필 것이 아니라 대한민국의 국익과 안보를 먼저 바라봐야 한다"며 "북한 눈치 보지 말고 대한민국 정부답게, 대한민국 대통령답게 원칙대로 대처하기 바란다"고 촉구했다.

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