[오늘의 정치일정] 9월 28일(월)

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령실은 28일 통상업무를 했다
- 더불어민주당 김민석 대표는 28일 민생·국방 일정을 소화했다
- 국민의힘은 28일 최고위와 국방·연금 일정을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
10:00 실국장회의
-1차관
10:00 실국장회의
-2차관
10:00 실국장회의
<통일부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
05:10 [풀단 취재] 새벽 민생일정④ 구로구 환경공무직 근로 현장 방문
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
14:30 [국방부 풀단 취재] 국방위원회 GOP 부대 현장 점검
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
10:40 신임 국방부 장관 접견(국회 본관 228호)
14:00 윤영석·안상훈 의원 등 주최 <'지속가능하고 공정한 연금제도를 위한 구조개혁' 정책토론회>(국회 의원회관 제1소회의실)
15:00 청년정책기획단 위촉장 수여식 및 제1차 전체회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)
19:00 세계한인주간 통합 개회식(송도컨벤시아 그랜드볼룸, 인천 연수구 센트럴로 123)
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 윤영석·안상훈 의원 등 주최 <'지속가능하고 공정한 연금제도를 위한 구조개혁' 정책토론회>(국회 의원회관 제1소회의실)
15:00 청년정책기획단 위촉장 수여식 및 제1차 전체회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-임이자 정책위의장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 국회 재정경제기획위원회 전체회의(국회 본관 430호)
15:00 청년정책기획단 위촉장 수여식 및 제1차 전체회의(중앙당사 지하1층 다목적홀)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
14:00 정희용·송언석·이진숙 의원 등 주최 <무주~성주~대구 고속도로 건설 예타 통과를 위한 국회 정책세미나>(국회 의원회관 제3세미나실)
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:30, 최고위원회(본관 224호)
14:20, 유튜브 매불쇼 출연
-김준형 원내대표
09:30, 최고위원회(본관 224호)
14:00, 유튜브 매불쇼 출연
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
09:30 개혁신당 비상대책위원회의(본청 170호, 개혁신당 대회의실)
-천하람 원내대표
10:00 교총/뉴스핌 공동기획 포럼 제6편. '저출생 위기와 공교육 체제의 대전환'(녹화)
14:30 국회 국방위 25사단 GOP 현지부대 방문(25사단 GOP대대)