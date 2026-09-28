[오늘날씨] 출근길 곳곳에 빗방울…서울 한낮 26도

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아침 최저 14~20도·낮 최고 25~29도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 28일은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 수도권과 내륙에는 곳곳에 아침까지 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 구름이 많은 가운데 인천과 경기서해안에는 새벽 동안 비가 내리겠다. 수도권과 강원내륙·산지, 충청북부, 제주도에는 새벽부터 아침 사이 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 떨어지겠다.

월요일인 28일은 전국에 가끔 구름이 많은 가운데 수도권과 내륙을 중심으로 아침까지 비가 내리는 곳이 있겠다. [사진=뉴스핌 DB]

예상 강수량은 서해5도 5mm 안팎, 인천·경기서해안 5mm 미만이다.

아침 최저기온은 14~20도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 15도 ▲강릉 18도 ▲청주 18도 ▲대전 17도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 19도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다.

낮 최고기온은 25~29도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 26도 ▲춘천 26도 ▲강릉 27도 ▲청주 26도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 27도 ▲대구 28도 ▲부산 28도 ▲울산 29도 ▲제주 27도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 수도권과 충청권에서는 '보통', 이 외 지역에서는 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com