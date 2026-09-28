[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 28일

AI 핵심 요약beta
- 국회는 3일 본회의 대신 상임위·세미나가 잇따랐다
- 여야 지도부는 최고위와 현안 회의, 현장 점검을 했다
- 의원들은 개혁·연금·교육 등 정책토론과 회견을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회 접견실
14:30 우고 아스투토 주한 EU 대사 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
14:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
15:00 기후에너지환경노동위원회 전체회의 / 본관 622호
16:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
◆의원실 세미나
10:00 김남근 의원실 등, 공익제보자 보복소송, 어떻게 막을 것인가? / 의원회관 제4간담회의실
10:00 김윤 의원실 등, 근시 관리 및 근시진행 억제 정책 토론회 / 의원회관 제2소회의실
10:00 이강일 의원실 등, 자동차 금융 시장의 문제점 진단 및 소비자 권익 보호를 위한 제도개선 정책포럼 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 김소희 의원실 등, 「산업·에너지」 전략 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 권칠승 의원실 등, 소아·청소년 비만 국가관리체계 구축 정책토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 강준현 의원실 등, 토큰증권(STO) 이후, 실물자산 토큰화(RWA) 입법과제 모색 / 국회도서관 대강당
16:30 이주희 의원실 등, 청년의 오늘을 듣고 대한민국의 내일을 설계하다 / 의원회관 제1공용회의실
◆소통관 기자회견
10:20 이수진 의원, [국회 성평등가족위원회 운영 관련 기자회견]
10:40 성일종 의원, [정치 현안 기자회견]
11:00 임미애 의원, [강동엽 전국대학생위원장 출마선언 기자회견]
11:20 이광희 의원, [고향사랑기부제 전액 세액공제 한도 20만원 상향 촉구 기자회견]
11:40 김재원 의원, [지속가능관광도시 지정 입법화 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
05:10 새벽 민생일정 구로구 환경공무직 근로 현장 방문
07:00 '민티07' 출연
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
14:30 국방위원회 GOP 부대 현장 점검
*한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
14:00 '지속가능하고 공정한 연금제도를 위한 구조개혁' 정책토론회 / 국회 의원회관 제1소회의실
15:00 청년정책기획단 위촉장 수여식 및 제1차 전체회의 / 중앙당사 지하1층 다목적홀
*장동혁 당대표
10:40 신임 국방부 장관 접견 / 국회 본관 228호
19:00 세계한인주간 통합 개회식 / 송도컨벤시아 그랜드볼룸
◆조국혁신당
*신장식 당대표·김준형 원내대표
09:30 최고위원회 / 본관 224호
*신장식 당대표
14:20 유튜브 매불쇼 출연
*김준형 원내대표
14:00 유튜브 매불쇼 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
09:30 비상대책위원회의 / 본청 170호
*천하람 원내대표
10:00 교총/뉴스핌 공동기획 포럼 제6편. '저출생 위기와 공교육 체제의 대전환' (녹화)
14:30 국회 국방위 25사단 GOP 현지부대 방문 / 25사단 GOP대대
oneway@newspim.com