트럼프, 이란 제안 거부 하루 만에 "이번 주 추가 협상"…카타르 중재 분주

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"이란, 내가 원하는 합의는 원치 않아"…호르무즈·핵 문제 놓고 입장 차 여전

카타르, 양측 오가며 타협안 조율…아라그치 "외교적 해결 원해"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 최신 협상안을 거부한 지 하루 만에 이번 주 이란과 추가 협상이 이뤄질 것으로 예상한다고 밝혔다.

이란이 호르무즈 해협 재개방과 핵 협상 재개를 조건부로 제안한 가운데, 미국과 이란이 이번 주 다시 간접 협상에 나설 가능성이 커지고 있다. 다만 양측은 협상의 핵심 의제와 조건을 둘러싸고 여전히 상당한 입장차를 보이고 있다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 악시오스와의 전화 인터뷰에서 "이번 주 이란과 더 많은 협상을 할 것으로 예상한다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

그는 "그들은 합의를 원하지만, 내가 원하는 합의는 아니다"라며 "그것은 아마도 우리가 1년 전에는 합의했을 법한 내용이다. 그들은 자신들의 패를 너무 과하게 밀어붙였다"고 말했다.

이란에 대한 공습 재개를 검토하고 있느냐는 질문에는 "나는 항상 그것을 생각하고 있다"고 답했다.

트럼프 대통령이 이란의 최신 제안을 거부하면서도 추가 협상 가능성을 언급한 것은 양측 간 외교적 접촉이 이어지고 있음을 보여준다.

앞서 트럼프 대통령은 26일 이란이 제시한 최신 제안을 거부했다고 밝혔으며, 미국 측은 카타르 등 중재국을 통한 대화가 계속되고 있다고 설명했다.

◆ 이란 "호르무즈 일주일 내 재개방"…美 해상봉쇄·제재 해제 요구

이번 협상의 핵심은 호르무즈 해협과 이란 핵 문제다.

미국 측 협상 대표인 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너는 지난 22일 뉴욕 유엔총회 계기에 이란 외무장관 압바스 아라그치와 간접 협상을 진행했다. 카타르 측 관계자들은 양측 사이에서 메시지를 전달했다.

아라그치 장관은 미국 측에 호르무즈 해협 재개방과 핵 협상 재개를 위한 이란의 조건을 전달했다.

이란은 미국이 해상 봉쇄를 해제하고 이란산 원유 판매에 대한 제재를 철회하며 역내 휴전을 복원할 경우, 일주일 안에 호르무즈 해협을 다시 열고 핵 협상을 재개하겠다고 제안했다.

그러나 트럼프 대통령은 26일 이 제안을 거부했다.

악시오스에 따르면 이란은 협상의 초점을 호르무즈 해협과 미국의 해상 봉쇄에 맞추기를 원하는 반면, 트럼프 행정부는 이란의 핵 프로그램과 관련한 양보를 요구하고 있다.

미국의 유엔 주재 대사 마이크 월츠는 NBC와의 인터뷰에서 이란의 최근 제안을 받아들이기 어려운 방안이라고 평가하면서도, 최종적으로는 합의를 위해 모든 선택지를 열어두겠다는 입장을 밝혔다.

◆ 카타르, 타협안 마련해 양측에 전달…이르면 28일 추가 접촉

이란의 제안이 거부된 이후에도 카타르는 미국과 이란 사이에서 중재를 계속하고 있다.

미국 당국자 1명과 역내 소식통 2명은 악시오스에 카타르 중재자들이 주말에도 양측 협상단을 오가며 합의 도출을 위한 셔틀 외교를 이어갔다고 전했다.

카타르 측은 기존 이란의 제안을 양측에 전달한 데 이어 타협안을 마련해 미국과 이란 양측에 검토를 요청한 것으로 전해졌다.

카타르 중재자들은 이르면 28일 아라그치 장관과 위트코프 특사를 각각 만날 것으로 예상된다.

앞서 카타르 총리는 25일 뉴욕에서 마수드 페제시키안 이란 대통령을 만나 트럼프 행정부와의 잠재적 합의 방안을 논의했다. 이후 카타르 고위 당국자들은 위트코프 특사를 만나 관련 내용을 전달했다.

◆ 아라그치 "외교적 해결 원해"…"두둠스데이 전쟁에도 준비"

아라그치 장관 역시 트럼프 대통령의 제안 거부에도 외교의 문은 열어두겠다는 입장을 밝혔다.

그는 27일 NBC와의 인터뷰에서 "우리는 우리의 국가적 이익에만 관심이 있다. 우리는 협상할 준비가 돼 있다"고 말했다.

이어 "트럼프 대통령이 이 합의를 거부한다고 말했다는 것을 들었지만, 우리는 여전히 중재자들을 통한 공식 답변을 기다리고 있다"고 밝혔다. 그러면서 이란이 군사적 대응 가능성도 배제하지 않고 있음을 강조했다.

아라그치 장관은 미국과의 전쟁에 대해 "두둠스데이 전쟁(doomsday war)"까지 각오하고 있다면서도, "평화를 위한 어떤 기회도 놓쳐서는 안 된다"는 취지로 외교적 해결 노력도 계속하겠다고 말했다.

아라그치 장관은 또 미국 중간선거가 이란의 협상 계산에 포함되지 않는다면서 "우리는 우리의 국가적 이익에만 관심이 있다"고 강조했다.

kwonjiun@newspim.com