전국 광역단체장 9월 28일 일정

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사 등 지자체장들이 27일 현장보고와 협약에 나섰다.
- 대구·광주·세종 등은 파크골프대회와 각종 간담회를 열었다.
- 경북도지사는 이날 공식 일정이 없었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲추미애 경기도지사
- 3기 신도시 현장 보고회 (10:30 고양시)
- 3기 신도시 자족강화와 신속추진을 위한
정책 토론회(14:00 국회의원회관)
▲추경호 대구광역시장
- 대구광역시장기 파크골프대회(10:00 강변파크골프장)
- 주한엘살바도르대사 접견(10:45 산격청사 접견실)
- 간부회의(14:00 산격청사 대회의실)
- 지역필수의사제 지원사업 업무협약식(16:30 산격청사 대회의실)
▲우상호 강원도지사
-지휘부 간담(09:10 도지사 집무실)
-영월의료원장 임명장 수여식 (09:20 통상상담실)
-고성 화진포 국제휴양관광단지 조성 투자협약식(13:30 본관 소회의실)
▲신용한 충북지사
-단양 타운홀미팅(09:00 단양)
▲이원택 전북지사
- 간부 티타임 (09:00 회의실)
- (주)우신세이프티시스템 투자협약 (13:20 회의실)
- 국립의전원 남원 설립.운영을 위한 업무협약 (14:20 회의실)
▲전재수 부산시장
- 제1회 무쇠팔 최동원 선수 추모음악회(15:40 대강당)
▲박완수 경남지사
- 민선9기 도정혁신방안 보고회(14:00 도정회의실)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 2026 전남광주통합특별시장배 전국파크
골프대회 개회식(10:00 서봉파크골프장)
- 특별시-울산광역시 우호협약 체결(14:00 광주청사 비즈니스룸)
-광주MBC <시사톡 라이브> 생방송 인터뷰(18:00 광주MBC)
▲ 박찬대 인천시장
- 세계한인주간 기자단 간담회 (09:30)
- 세계한상대회 기업 전시회 개막식 (10:30)
- 제20회 세계한인의날 기념식 (17:00)
-세계한인주간 통합 개회식 (18:30)
▲허태정 대전시장
-주간업무회의(9:00 대회의실)
-육군과의 방산 AX 협력체계 구축을 위한 협약(10:30 중회의실)
▲조상호 세종시장
-더불어민주당 세종시당-세종시 당정협의회(8:00 대회의실)
-세종시-기후부-한국지역난방공사 업무협약(13:30 세종실)
-제3차 상권활성화 비상대책위원회 회의(16:30 집현실)
▲박수현 충남지사
-AI 과제 발굴 보고회(10:00 대회의실)
-충남 밤산업 향상방안 토론회(13:30 대회의실)
-시군 사회복지협의회 간담회(15:30 외부인사접견실)
▲이철우 경북도지사
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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