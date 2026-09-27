시흥시, 대야초 통학로에 LED 라인조명 설치…야간 보행안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 27일 대야초 통학로에 LED 라인조명 120개를 설치했다.
- 보도 폭이 좁아 어두웠던 어린이보호구역 야간 보행환경을 개선했다.
- 시비 3614만3000원을 투입해 안전 사각지대를 줄였다고 밝혔다.
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300m 구간에 총사업비 3614만원 투입…보도 폭 좁은 가로등 사각지대 개선
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 대야초등학교 일원 어린이보호구역의 야간 보행환경을 개선하기 위해 보행로 안전펜스 하단에 발광다이오드(LED) 라인조명 120개를 설치했다고 27일 밝혔다.
시에 따르면 이번 사업은 지난 6월 완료된 신일초등학교 주변 조도 개선 사업에 이어 어린이 통학로의 안전을 강화하기 위해 추진됐다.
사업 대상지인 대야초등학교 주변 통학로는 보도 폭이 좁아 가로등 설치가 어려웠던 구간으로 야간 조도가 낮아 보행자 안전사고 위험과 운전자 시야 확보 문제 등이 지속해서 제기돼 왔다.
이에 시는 보행자 안전펜스 하단을 활용해 바닥을 비추는 하향식 LED 라인조명을 설치했다. 조명은 보행자의 눈부심을 최소화하는 동시에 통학로 시인성을 높여 학생과 주민들의 안전한 보행을 돕는다.
대야초 3방향 거리 300미터 구간에 총 120개의 라인조명이 설치됐으며 총사업비 3614만3000원 전액을 시비로 투입해 진행됐다.
특히 기존 가로등만으로는 밝히기 어려웠던 안전펜스 안쪽 보행로의 음영 지대를 해소해 야간 보행환경을 대폭 개선했다.
최각용 시흥시 안전교통국장은 "이번 대야초등학교 통학로 라인조명 설치로 학생과 주민들의 야간 보행 안전이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 어린이보호구역과 통학로 내 안전 사각지대를 지속해서 발굴·개선해 안심하고 걸을 수 있는 보행환경을 조성하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com