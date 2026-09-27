경기도, 2027년 개발제한구역 주민지원사업 국비 123억원 확보

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 GB 주민지원사업 국비 123억 원을 확보했다.
- 올해보다 31억 원 늘며 전국 예산의 23%를 차지했다.
- 고양 등 13개 시·군에 생활기반시설과 휴식공간을 조성한다.
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고양·광주·남양주 등 13개 시·군 도로·하천 정비 및 복지 시설 확충 투입
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 국토교통부의 2027년도 개발제한구역(GB) 주민지원사업 선정 결과 전국 14개 시·도 가운데 가장 많은 123억 원의 국비를 확보했다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 이는 올해 확보액보다 약 31억 원(33.3%) 늘어난 규모로 내년도 전국 개발제한구역 주민지원사업 전체 국비 예산(약 539억 원)의 23%에 달한다. 전국 총사업비가 올해 대비 6.6% 감소할 것으로 예상되는 여건 속에서 이뤄낸 성과다.
도는 국비 배정 확대를 위해 개발제한구역 해제·개발 과정에서 발생하는 보전부담금의 도내 징수 실적 등을 근거로 국토교통부에 지속적인 건의를 이어왔다. 아울러 기존 사업의 폐지·이월 등에 따른 감점 요인을 최소화하고 공모 방식인 누리길·여가녹지 등 환경문화사업을 적극 발굴해 대응한 점이 결실을 보았다.
확보된 국비는 고양, 광주, 군포, 남양주, 부천, 수원, 시흥, 안산, 양평, 의왕, 의정부, 하남, 화성 등 개발제한구역을 보유한 도내 13개 시·군에 배정된다. 예산은 도로 및 하천 정비 등 생활기반시설 개선과 주민 휴식 공간 조성을 위한 누리길, 여가녹지 조성 사업 등에 투입될 예정이다.
개발제한구역 주민지원사업은 입지 규제로 인해 오랜 기간 생활상 불편을 겪어온 지역 주민들의 삶의 질 향상과 복지 증진을 위해 추진되는 사업이다.
김수형 경기도 지역정책과장은 "전국적으로 주민지원사업 국비 예산이 줄어드는 엄중한 상황에서 경기도 배정액을 오히려 확대했다는 점에서 의미가 크다"며 "확보된 예산이 현장에서 차질 없이 집행되어 주민 생활 불편을 실질적으로 해소할 수 있도록 관리하고 지속적인 국비 확보 활동에도 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com