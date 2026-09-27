경기도 '대한민국 AI 콘텐츠 어워즈' 87개국 1528편 응모…20편 본선 진출

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 27일 AI 콘텐츠 어워즈 본선 20편을 뽑았다.
- 전세계 87개국서 1528편 접수됐고 중편 부문도 신설했다.
- 본행사는 10월 15일부터 수원서 이틀간 열린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
영화·방송·학계 전문가 참여하는 산업 포럼 통해 AI 시대 창작자 역할 모색
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 생성형 인공지능(AI)을 활용한 창작 콘텐츠를 발굴하는 '대한민국 AI 콘텐츠 어워즈' 국제공모에 전 세계 87개국·지역에서 1528편의 작품이 접수돼 이 중 20편이 본선에 진출했다고 27일 밝혔다.
도에 따르면 '대한민국 AI 콘텐츠 어워즈'는 AI를 단순한 제작 도구를 넘어 새로운 창작 방식으로 활용한 영화·영상 콘텐츠를 선보이고 창작자와 산업 관계자 간 교류를 지원하는 공모 행사다. 2024년 '대한민국 AI 국제영화제'로 시작해 2025년부터 현재 명칭으로 개편해 운영되고 있다.
도는 지난 6월 1일부터 7월 22일까지 공모를 진행했으며, 올해는 기존 단편 부문 외에 30분 이상 60분 미만 작품 대상의 '중편 경쟁' 부문을 신설해 스펙트럼을 넓혔다. 심사를 통해 선정된 본선 진출작 20편 가운데 단편 6편, 중편 3편, 백남준 특별상 2편 등 총 11편을 최종 수상작으로 선정해 시상할 예정이다.
특히 백남준 서거 20주기를 기념해 신설된 '백남준 특별상'은 기술과 예술의 경계를 허문 백남준의 실험 정신을 계승한 작품을 발굴한다.
본행사는 오는 10월 15일과 16일 이틀간 롯데시네마 수원에서 열린다. 행사 기간 본선 진출작 상영과 관객과의 대화(GV), AI 콘텐츠 제작 및 산업 변화를 조명하는 산업 포럼이 진행된다. 또한 10월 15일부터 28일까지 서울·경기권 롯데시네마 31개관에서 본선 진출작 특별 확대 상영이 이어진다.
산업 포럼에는 한국영화감독조합, 한국방송촬영인협회, 한국AI드라마크리에이터협회, 이은희 박사(홍익대 초빙교수) 등 현장 전문가들이 대거 참여해 AI 하이브리드 프로덕션, 작가주의적 선택과 창작자의 자율성 등 현장의 실질적 변화와 과제를 논의한다.
강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "87개국에서 1500편이 넘는 출품작이 몰릴 만큼 AI 활용 창작에 대한 글로벌 관심이 뜨거웠다"며 "이번 행사가 AI와 인간의 협업이 콘텐츠 산업에 가져올 미래를 다각도로 살펴보는 뜻깊은 자리가 되길 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com