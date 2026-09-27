창원시, 전통·현대 만나는 마산만날제 성황…600년 전통 문화유산 계승

AI 핵심 요약beta
- 창원시가 25일 만날근린공원서 마산만날제를 열었다
- 전야제부터 개막식, 공연과 체험행사가 사흘간 이어졌다
- 고려 전설 바탕 축제로 만남과 화합의 뜻을 되새겼다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 만남의 전설을 품은 마산만날제가 추석 연휴 만날공원에서 전통과 현대를 잇는 무대로 펼쳐졌다.
경남 창원시는 지난 25일부터 27일까지 사흘간 마산합포구 만날근린공원 일원에서 '2026년 병오년 마산만날제'를 개최했다고 밝혔다.
마산만날제는 고려시대 모녀 상봉 전설을 바탕으로 한 지역 전통민속축제다. 올해 행사는 전통 민속공연과 함께 전설에 담긴 만남과 화합의 의미를 현대적으로 풀어낸 공연으로 구성됐다.
첫날 전야제에서는 판굿놀이와 강강수월래 공연이 진행됐다. 만남의 광장 토크쇼도 마련돼 가족 단위 방문객들과 축제의 의미를 나눴다.
26일에는 축고제와 개막식에 이어 가수 신승태의 공연이 열렸다. 마산농청놀이와 만남드라마 '마산풍경' 뮤지컬 공연도 무대에 올랐다.
27일에는 청소년 명창대회 등 경연대회와 아랫녁수륙제, 팔도광대놀음 등 민속예술 공연이 이어졌다. 떡메치기와 그네뛰기, 민속놀이 체험 등 가족 참여 프로그램도 운영됐다.
김영철 문화관광체육국장은 "추석 연휴 동안 만날공원을 찾아 축제를 즐겨주신 방문객들에게 감사드린다"며 "600년 전통의 마산만날제가 고유한 정체성을 이어가도록 노력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com