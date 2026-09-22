'감독선임 의혹' 정몽규 등 축협 임원 3명 송치…홍명보는 무혐의

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독을 선임하는 과정에서 정당한 절차를 거친 것처럼 관련 자료에 허위 내용을 기재한 혐의를 받는 정몽규 전 대한축구협회장이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 위계에 의한 업무방해 혐의로 정몽규 전 회장과 이임생 전 기술총괄이사, 김정배 전 상근부회장 등 3명을 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 22일 밝혔다. 사건이 서울경찰청으로 이송된 지 약 석 달 만이자 경찰이 수사에 착수한 지 2년여 만이다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 정몽규 전 대한축구협회장이 30일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.7.30 photo@newspim.com 2026.7.30 photo@newspim.com

경찰 조사 결과 이들은 지난 2024년 7월 국가대표팀 감독 선임 과정에서 전력강화위원회의 업무에 부당하게 개입한 뒤, 이를 숨기기 위해 이사회 심의안건에 허위 내용을 기재한 혐의를 받는다. 당시 정해성 전 전력강화위원장이 사퇴하면서 후임 감독 선임 작업을 요청한 사실이 없음에도 요청이있었던 것처럼 꾸몄고 감독 선임 권한이 없는 이임생 전 이사가 정당한 권한을 행사한 것처럼 외관을 꾸며 이사회의 정상적인 의결 업무를 방해한 것으로 드러났다.

경찰은 앞선 감독 선임 과정에서 절차적 공정성 논란이 불거지자 이들이 비판을 피하기 위해 허위 자료를 만들어 이사회를 속였다고 판단했다.

다만 홍명보 전 감독에 대해서는 전력강화위원회나 이사회의 감독 선임 과정에 직접 관여했다고 볼 증거가 부족하다고 보아 불송치 처분했다. 아울러 특정 감독에 대한 과다 연봉 지급 의혹과 국가대표 선수 간 다툼 관련 명예훼손 의혹 등 함께 고발된 다른 사건들에 대해서도 증거가 불충분하다며 불송치 결정을 내렸다.

psoq1337@newspim.com