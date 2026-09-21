두나무, 서울시와 청년 맞춤 '업클래스 금융골든벨' 진행

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 디지털자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 지난 19일 반포한강공원 달빛광장에서 '서울시 X 업비트 '업클래스 금융골든벨'을 개최했다고 21일 밝혔다.

지난 19일 반포한강공원 달빛광장에서 진행된 '서울시 X 업비트 <업클래스 금융골든벨>' 행사 현장. [사진=두나무]

2026년 서울청년주간 행사의 일환으로 진행된 이번 행사에는 시민 160여 명이 참석해 실생활 금융과 디지털자산, 미래 금융 지식을 퀴즈로 점검했다.

이번 행사는 지난 7월 두나무와 서울시가 체결한 업무협약의 일환으로 기획됐으며, 기존의 강의식 교육에서 벗어나 야외에서 참가자들이 스마트폰으로 직접 문제를 푸는 참여형 퀴즈 방식으로 진행됐다.

퀴즈 문항은 신용·대출 등 기초 금융 지식을 비롯해 비트코인, 블록체인, RWA(실물연계자산) 등 디지털자산 및 미래 금융 분야로 구성됐다. 보이스피싱과 딥페이크 등 금융사기 예방법도 함께 다뤘다.

서울시의 청년 지원 정책인 '영테크'를 확인할 수 있는 이벤트 퀴즈도 함께 진행돼 현장 참여도를 높였다.

두나무는 행사 전 공식 SNS 채널을 통해 교육 콘텐츠를 사전 안내했으며, 현장에서 실제 문제 풀이를 통해 학습 내용을 점검하도록 했다. 금융사기 예방 관련 문항의 평균 정답률은 98.3%로 집계됐다.

행사 후 진행된 설문조사에서는 응답자의 84%가 실생활 금융 지식 점검 및 디지털자산 이해에 도움이 되었다고 답했다. 전체 응답자의 88%는 퀴즈 풀이 방식에 만족한다고 응답했다.

참가자들은 퀴즈 방식을 통한 금융 지식 습득과 RWA 등 주요 디지털자산 용어 학습에 대한 소감을 남겼다.

업비트 관계자는 "청년들이 모여 금융 지식부터 디지털자산, 금융사기 예방까지 습득할 수 있는 계기가 됐다"며 "향후에도 쉽고 다양한 교육 기회를 마련하겠다"고 말했다.

한편 업클래스는 두나무가 ESG 활동의 일환으로 운영하는 전 세대 대상 디지털 금융·자산 교육 프로그램이다. 생애주기별 금융 지식 교육과 현장 방문 프로그램을 운영 중이며, 하반기에도 대학 캠퍼스 등에서 참여형 교육을 이어갈 예정이다.

eoyn2@newspim.com