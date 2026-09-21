비보존, 'VVZ-2471' 韓 특허 결정…이스라엘서도 특허 등록

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125개 화합물 청구 범위 인정

관련 특허 권리지역 8개국·지역으로 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 비보존제약 관계사 비보존은 경구용 비마약성 진통제 후보물질 'VVZ-2471'의 국내 특허가 결정됐다고 21일 밝혔다. 이스라엘에서도 특허 등록을 완료했다.

국내 특허는 VVZ-2471을 포함한 핵심 화합물군을 대상으로 한다. 특허 출원 당시 기재한 125개 화합물에 대한 청구 범위가 인정돼 VVZ-2471과 관련 후보물질에 대한 국내 권리를 확보하게 됐다고 회사 측은 설명했다.

비보존은 앞서 미국과 중국, 대만, 남아프리카공화국, 일본, 유럽에서 관련 특허를 등록했다. 이번 한국 특허 결정과 이스라엘 등록을 포함하면 관련 권리 지역은 총 8개국·지역으로 늘어난다. 현재 호주와 브라질, 캐나다, 인도에서도 특허 심사를 진행하고 있다.

비보존 로고. [사진=비보존]

VVZ-2471은 통증 신호 전달에 관여하는 메타보트로픽 글루타메이트 수용체 5(mGluR5)와 세로토닌 수용체 2A(5-HT2A)를 동시에 억제하는 이중 길항 기전의 경구용 비마약성 진통제 후보물질이다. 비보존은 기존 오피오이드 계열 진통제의 중독성과 내성 문제를 보완하는 혁신신약(First-in-Class)을 목표로 개발하고 있다.

임상 개발도 진행 중이다. 국내에서는 대상포진후 신경통(PHN) 환자를 대상으로 진행한 임상 2상의 투약을 최근 완료했다. 미국에서는 임상시험계획(IND) 승인을 바탕으로 현지 연구기관과 연구자 주도 임상시험(IIT)을 진행하고 있다.

회사에 따르면 국내 임상 2상에서는 고용량군을 중심으로 진통 효능 경향이 나타났다. 150mg 투여군은 1~4주차에 통증 강도가 지속해서 감소하는 경향을 보였고, 4주 투여 후 기저치 대비 통증이 40% 이상 감소한 환자 비율은 고용량군 32%, 위약군 15%였다.

VVZ-2471은 범부처 신약개발 지원과 미국 국립보건원(NIH) 지원을 받아 만성통증과 약물중독 치료용 경구제로 개발되고 있다.

비보존 관계자는 "한국과 이스라엘에서 잇따라 특허 권리를 확보하면서 VVZ-2471의 글로벌 지식재산권 기반을 강화하게 됐다"며 "국내 임상 2상과 미국 연구자 임상을 진행해 글로벌 사업화를 추진할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com