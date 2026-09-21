구몬학습, 학습연구대회 개최…학습 지도법 소통

AI 핵심 요약beta
- 구몬학습은 18일 경주서 제28회 학습연구대회를 열었다.
- 629개팀 2800여 명이 참여해 지도법과 사례를 공유했다.
- 경기 남양주지국 사제출격 2기팀이 대상을 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 구몬학습은 지난 18일 경북 경주시 교원드림센터에서 구몬 선생님 및 본사 관계자 700여 명이 참석한 가운데 '제 28회 학습연구대회'를 개최했다고 21일 밝혔다.
학습연구대회는 구몬 선생님 3~6명이 한 팀을 이뤄 1년간 회원을 지도하며 연구한 학습 지도법을 발표하고 소통하는 대회다.
구몬학습은 전국 구몬 선생님의 지도 역량을 강화하고, 학습 지도 노하우를 공유하는 장을 마련하고자 1999년부터 매년 학습연구대회를 개최해오고 있다. 올해까지 총 5만2000여 명의 구몬 선생님이 참가해 약 1만1000편의 연구 논문을 선보였다.
올해 대회는 총 629개팀, 2800여 명의 구몬 선생님이 참가해 과목별 학습 지도법과 현장 사례 등을 공유했다. 대상은 경기 남양주지국 '사제출격 2기'팀이 수상했다. '사제출격 2기' 팀은 '온공으로 구몬수학 우수회원 만들기 6개월 프로젝트'를 주제로 온라인 학습 관리 서비스 온공을 활용해 회원 유형별 학습 상황에 맞춘 교재 풀이 수업을 운영했다. 이를 통해 교재 풀이량 증가 등 유의미한 학습 성과를 도출해 높은 평가를 받았다.
구몬학습 관계자는 "현장에서 회원들을 직접 마주하며 회원별 특성에 맞는 효과적인 지도 방법을 고민하는 구몬 선생님들의 연구가 꾸준히 이어지고 있다"라며 "다양한 지도법 연구와 사례 공유를 통해 회원들의 학습적 성장을 지원할 수 있도록 구몬 선생님들의 연구 활동을 지속적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com