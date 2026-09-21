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[중국굴기 대동맥 장강벨트를 가다] ⑤ 혁명도시 우한, AI·로봇 입고 스마트도시로

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AI 핵심 요약

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  • 최헌규 베이징 특파원은 12일 우한을 찾아 변화를 전했다.
  • 우한은 AI·로봇·자율주행으로 첨단 스마트도시로 변모했다.
  • 장한로·황학루·박물관은 야간경제와 관광의 무대가 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 베이징 서역 광장에 서면 중국의 스케일에 다시 한번 압도감을 느낀다. 광장 양옆 길이만 수백미터에 이를 듯 펼쳐지고, 플랫폼도 스무개가 넘어 보인다. 수도 베이징의 관문 가운데 하나인 이곳에서 기자는 9월 12일 장강 중류의 경제·기술 허브로 부상하고 있는 우한으로 향하는 고속철 푸싱호 G315편에 올랐다.

오후 1시 출발한 중국 최고속 기차 푸싱호는 시속 350㎞로 질주했다. 허베이성 스좌좡과 허난성 정저우 두 곳에만 정차한 뒤 4시간이 채 되지 않아 약 1200㎞ 떨어진 우한에 도착한다. 차창 밖 기온은 31도, 객실 안은 24도. 뉴스핌 기자는 광활한 국토를 고속철도로 가로질러 중국의 또 다른 성장축으로 향했다.

이번 여정은 후베이성 공산당 선전부 주관, 후베이성 정부 문화관광부와 신화통신사 주최로 마련된 '신시대 중국 발견, 지음(知音) 후베이를 탐구하다' 미디어 투어다. 주요 언론사와 전문가, 소셜미디어 플랫폼 등 100여 곳이 참가해 나흘간 후베이성 수도 우한과 인근 도시 샹양(襄陽)의 과학기술·제조업·문화산업 현장을 둘러봤다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 운행 시속 350킬로미터를 자랑하는 중국에서 가장 빠른 고속철 '푸싱호'. 사진= 뉴스핌 통신사.   2026.09.21 chk@newspim.com

'지음'이라는 말이 낯설어 우한시 관계자에게 물으니 "사람과 사람 사이의 깊은 이해와 진실한 정을 소중히 여기며, 진심 어린 우정을 나누는 영혼의 동반자 같은 의미"라고 했다. 후베이성과 우한이 내세우는 도시 정신이기도 하다는 설명이다. 춘추시대 우한 지역의 '백아와 종자기' 전설에서 비롯된 표현이다.

하지만 우한에서 만난 '신시대, 새로운 중국'의 모습은 고사에 바탕을 둔 지음의 의미에만 머물러 있지 않았다. 로봇과 자율주행, 신에너지자동차와 배터리 등 첨단 제조업이 도시의 새로운 성장동력으로 자리 잡고 있었다. <시리즈 ①~④회>

우한은 중국의 대표적인 혁명도시다. 1911년 신해혁명의 첫 총성이 울린 곳이자 우창 봉기가 일어난 곳이다. 중국 근현대사의 굵직한 장면마다 이름을 남겼다. 그런 우한이 이제는 인공지능(AI)과 로봇, 자율주행 기술을 앞세운 첨단 제조 스마트도시로 변모하고 있다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 우한에 자리한 후베이휴머노이드로봇혁신센터에서 로봇들이 축구경기를 하고 있다. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.09.21 chk@newspim.com

특히 자율주행 분야의 성장세가 눈에 띈다. 베이징·상하이·선전 등 중국 1선 도시와 경쟁할 정도로 로보택시와 자율주행 관련 산업이 빠르게 발전하고 있다. 장강을 따라 자동차와 배터리, 로봇 등 첨단 제조업 생태계가 형성되면서 우한은 장강 중류의 산업·기술 허브로 존재감을 키우고 있다. 우한의 신기술 단지 '광밸리(光谷)'는 이른바 '우한의 꿈'을 압축적으로 보여주는 공간이다.

우한의 또 다른 얼굴은 동호(東湖)에서 만났다. 규모만 해도 항저우 서호의 약 10배에 달한다는 거대한 호수다. 이곳을 찾은 기자에게 동호는 '우한의 작은 바다'처럼 느껴졌다.

동호 주변은 중국 현대 외교의 생생한 현장이기도 하다. 2018년 4월 시진핑 중국 국가주석과 나렌드라 모디 인도 총리가 비공식 정상회담을 열고 호숫가를 함께 산책했다.

당시 중국과 인도는 국경 문제로 관계가 악화된 뒤 전략적 소통을 통해 관계 안정을 모색하고 있었다. 시 주석이 모디 총리에게 우한 홍차를 소개하는 모습도 화제가 됐다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 베이징 왕푸징과 상하이 난징로 등에 이어 중국의 5대 상업 거리로 꼽히는 후베이성 우한의 장한로 보행가에 토요일인 9월 12일 저녁 많은 인파가 몰려들어 인산인해를 이루고 있다. 사진=뉴스핌 통신사. 2026.09.21 chk@newspim.com

토요일인 12일 해가 저물자 우한의 또 다른 모습이 눈에 들어왔다. 중국 5대 상업거리 가운데 하나로 꼽히는 우한의 번화가 장한로 보행가는 이른 저녁부터 행인들로 붐볐다. 장한 보행로는 1.6㎞ 길이의 해방대로와 장강변 연강대도로 이어지는 우한의 대표적인 상업거리이자 국가급 야간문화·관광·소비 집중 거리다.

100년 전 개항기 한커우의 번화가였던 역사적 건축물 사이로 귀금속 매장과 식당, 찻집들이 불을 밝혔다. 우한 사람들이 즐겨 먹는 러간면을 파는 가게와 찻집에서는 '분주하면서도 느긋한' 도시 우한의 또 다른 분위기가 느껴졌다.

2026년 들어 금값이 출렁이는 상황에서도 대형 귀금속 기업들의 장한로 매장에는 손님들의 발길이 이어졌다. 가격이 떨어지면 저가 매수에 나서고, 오를 때는 상승세에 베팅하는 중국 소비자들의 투자 성향을 엿볼 수 있는 장면이었다.

 

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 9월 12일 저녁 중국의 5대 상업 거리로 꼽히는 후베이성 우한 장한로 보행가의 '중국황금' 매장이 귀금속을 구매하려고 몰려온 고객들의 발길로 붐비고 있다. 사진=뉴스핌 통신사.  2026.09.21 chk@newspim.com

우한의 명소 황학루 역시 밤이 되자 새로운 모습으로 얼굴을 바꿨다. 오후 7시 30분 야간 개장한 황학루는 조명을 활용한 공연과 미디어쇼를 통해 누각에 얽힌 역사 이야기를 풀어냈다. 오래된 문화유산을 밤의 관광 콘텐츠로 바꿔 역사 스토리와 소비를 결합하는 중국의 야간경제 전략이 눈에 들어왔다.

다음 날인 13일 찾은 후베이성박물관에도 관람객의 발길이 이어졌다. 유구한 역사와 문화 전통을 간직한 인구 5800만 명이 넘는 후베이성의 인문적 자부심을 보여주듯 박물관 규모와 전시품도 방대했다.

중국에서 박물관은 단순한 유물 전시 공간이 아니다. 문명의 성취와 근현대사의 기억을 함께 보여주며 역사교육과 애국심을 강조하고 국가와 사회에 대한 가치관을 전달하는 공간으로도 활용된다.

때마침 박물관에서는 러시아 '크렘린의 진귀한 보물전'도 열리고 있었다. 16~17세기 러시아 제국의 화려한 장식품과 생활용품이 전시돼 관람객의 눈길을 끌었다. 최근 중국과 러시아의 관계가 가까워지는 흐름을 문화 현장에서 보여주는 장면으로도 읽혔다.

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= '크레믈린 궁의 진귀한 보물전'을 관람하러 온 참관객들이 9월 12일 중국 후베이성 박물관 로비에 앉아서 입장을 기다리고 있다.  사진=뉴스핌 통신사.   2026.09.21 chk@newspim.com

박물관 입장은 무료지만 관람객들은 전시관 한편에 설치된 AI 해설 앱을 50위안에 구입해 마치 공부하듯 전시관을 꼼꼼히 둘러봤다. 한 참관객은 AI 해설 앱을 구입해 1시간 30분 동안 관내를 둘러본 뒤 "역사책 한 권을 읽은 것 같다"고 관람 소감을 털어놨다.

후베이성 우한은 과거 혁명의 기억을 품은 도시에서 AI와 로봇이 산업 현장을 움직이고, 밤이 되면 역사문화 공간이 소비와 관광의 무대로 모습을 바꾸고 있다. 우한의 변화는 단순히 오래된 도시가 겉옷을 갈아입고 외양만 새로 단장하는 것이 아니다.

장강이라는 거대한 물길을 따라 축적된 제조업 기반 위에 AI·로봇과 첨단 자율주행 기술을 얹고, 역사와 문화를 관광산업으로 연결하고 야간경제를 꽃피우며 새로운 성장동력을 모색하고 있다. 혁명의 도시 우한은 지금 장강 중류의 첨단 스마트 허브 도시로 다시 태어나고 있다

[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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