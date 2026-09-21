삼현, 북미 휴머노이드용 액추에이터 '액슬론' 초도 양산 수주

AI 핵심 요약beta
- 삼현이 21일 북미 로봇사에 AXLON 초도 수주를 확보했다.
- 삼현은 12월부터 3-in-1 휴머노이드 관절 액추에이터를 공급한다.
- 창원 2공장 가동 앞당겨 후속 발주와 고객사 확대를 노린다.
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창원 2공장 자동화 라인 조기 가동…후속 발주 기대
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 모션컨트롤 전문기업 삼현이 자체 개발한 휴머노이드 관절 액추에이터 브랜드 '액슬론(AXLON)'으로 북미 글로벌 로봇 고객사의 초도 양산 수주를 확보했다.
21일 삼현에 따르면 회사는 이번 수주를 바탕으로 오는 12월부터 북미 시장을 대상으로 초도 양산 제품 공급에 나선다. 이번 공급 제품은 모터와 감속기, 제어기를 일체화한 3-in-1 방식의 휴머노이드 관절 액추에이터다. 삼현은 자체 브랜드 'AXLON'을 통해 12종의 제품 라인업을 구축했다.
회사 측은 이번 수주가 국내에서 자체 개발한 일체형 휴머노이드 관절 액추에이터 브랜드가 북미 완성형 로봇 양산 공급망에 진입한 첫 사례라고 설명했다. 삼현은 자동차 전장 사업에서 축적한 양산 및 품질관리 경험을 바탕으로 액추에이터 제품 간 성능 편차를 줄이고 대량 생산 체계를 구축했다고 밝혔다.
수주 금액과 공급 수량 등 세부 사항은 비밀유지계약(NDA)에 따라 공개하지 않았다. 회사는 초도 공급 이후 후속 발주가 이어질 것으로 기대하고 있다. 삼현은 고객사의 조기 공급 요청에 대응하기 위해 창원 2공장 자동화 생산라인을 계획보다 앞당겨 가동하고 오는 12월 첫 출하에 대응할 방침이다.
현재 복수의 글로벌 고객사와 'AXLON' 액추에이터 및 핵심 단위제품의 개발·검증 프로젝트도 진행하고 있다. 이를 바탕으로 고객사를 확대하고 양산 공급 사례를 늘린다는 계획이다.
박기원 삼현 대표이사는 "이번 수주는 삼현의 독자 브랜드 'AXLON'의 기술력과 자동화 양산 경쟁력이 글로벌 시장에서 최고 수준임을 완벽히 입증한 쾌거"라며 "국내 최초 북미향 초도 양산 공급을 시발점으로 'AXLON' 브랜드 중심의 글로벌 휴머노이드 액추에이터 시장을 완벽히 선도하고 독보적인 시장 지배력을 구축해 나가겠다"고 강조했다.
winter1004@newspim.com