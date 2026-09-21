씨피시스템, 글로벌 2차전지 셀 제조사 공식 벤더 등록

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

기존 파트너사 통한 공급서 직접 거래 기반 확보

클린룸·로봇 자동화 공정 대상 공급 확대 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자= 첨단산업용 케이블 보호 솔루션 전문기업 씨피시스템이 국내 글로벌 2차전지 셀 제조사의 공식 공급업체로 등록되며 직접 거래 기반을 확보했다.

21일 씨피시스템에 따르면 회사는 해당 고객사의 공식 공급업체(Vendor) 등록을 완료했다. 이에 따라 고객사의 전 사업장을 대상으로 클린룸용 케이블 보호 솔루션 직접 공급을 추진할 수 있게 됐다.

씨피시스템은 기존 파트너사를 통한 납품을 이어가는 동시에 2차전지 생산라인의 클린룸 설비와 로봇 자동화 공정 등에 필요한 케이블 보호 솔루션 수요에 직접 대응할 계획이다. 향후 고객사의 해외 생산거점까지 공급 범위를 확대한다는 방침이다.

씨피시스템 로고. [사진=씨피시스템]

회사는 앞서 해당 셀 제조사의 주요 생산라인에 스태킹 장비용 케이블체인 솔루션을 비롯한 제품을 공급해왔다. 이번 공식 벤더 등록을 바탕으로 신규 설비 도입과 기존 생산라인 운영 과정에서 발생하는 수요에 맞춰 제품 공급을 확대할 계획이다.

씨피시스템은 글로벌 파운드리와 반도체 기업의 제조장비에 케이블 보호 솔루션을 공급한 경험도 보유하고 있다. 회사는 높은 청정도와 정밀한 반복 구동이 요구되는 반도체 제조환경에서 축적한 적용 경험을 2차전지 생산설비로 확대하고 있다.

로봇용 케이블·호스 보호 솔루션인 '로보웨이'와 '로보킷(ROBO-KIT)'을 중심으로 스마트팩토리 자동화 공정에서도 적용처를 넓히고 있다.

주요 제품인 'G-클린체인'은 저마찰·고내마모 특성을 바탕으로 반복 구동 과정에서 발생하는 마찰과 미세 분진을 줄인 제품이다. 저소음 특성도 갖춰 높은 청정도가 요구되는 클린룸 환경에 적용된다.

씨피시스템은 주요 전방산업 수요에 대응하기 위해 제2공장 증설도 추진하고 있다. 회사에 따르면 완공 시 전체 생산능력(CAPA)은 기존 대비 약 3배로 확대될 예정이다.

회사 관계자는 "글로벌 파운드리 및 반도체 기업향 제조장비에서 축적한 공급 경험을 바탕으로 2차전지 셀 제조사와 직접 거래할 수 있는 기반을 마련했다"며 "고객사의 다양한 생산환경에 맞춘 솔루션을 제공하고, 국내외 사업장으로 적용 범위를 넓혀 실질적인 매출 성장으로 연결하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com