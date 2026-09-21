삼표그룹, 학대피해 아동 미술교육·예방 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 삼표그룹이 21일 학대피해아동 미술교육을 진행했다
- 삼표그룹은 4월부터 아동푸른센터 아동 10명과 활동했다
- 서울국제어린이영화제서 아동학대예방 캠페인을 열었다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼표그룹은 학대피해아동의 정서 지원을 위한 미술교육을 진행하고 시민이 참여하는 아동학대예방 캠페인을 '제14회 서울국제어린이영화제(SICFF)' 현장에서 운영했다고 21일 밝혔다.
삼표그룹은 지난 4월부터 사회적기업 에이드런과 함께 학대피해아동 일시보호시설인 아동푸른센터 이용 아동 10명을 대상으로 미술교육을 진행했다.
교육은 회당 90분씩 총 5회에 걸쳐 자신의 생각과 감정을 표현하는 소통형 미술활동으로 운영됐다. 아이들이 강사·또래와 자연스럽게 대화하며 정서적 안정감을 느끼고 건강한 관계를 형성하도록 돕는 데 중점을 뒀다.
교육을 마친 뒤에는 아이들이 완성한 작품에서 패턴을 추출해 삼표그룹만의 굿즈인 필통을 제작했다. 아이들의 작품이 담긴 굿즈를 통해 아동학대의 심각성을 알리고, 예방을 위한 사회적 메시지를 전하기 위해서다.
제작한 필통은 지난 12일 제14회 서울국제어린이영화제를 찾은 다양한 시민들에게 전달됐다. 삼표그룹은 은평구청 및 서울서북아동보호전문기관과 함께 캠페인 부스를 찾은 부모들이 아동학대의 심각성을 깨닫고, 자녀의 부족한 점보다 잘하는 점과 강점을 직접 적어보는 활동을 통해 긍정양육의 의미를 되새길 수 있도록 했다.
삼표그룹 사회공헌 유용재 상무는 "아이들이 미술활동으로 표현한 생각과 감정이 담긴 작품을 통해 시민들과 아동 보호의 중요성을 나눌 수 있었다"며 "앞으로도 다양한 환경에서 보호가 필요한 아이들의 생애 전반을 함께하는 사회공헌을 지속해나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com