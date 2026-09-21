인크루트, 모의평가와 1:1 코칭 합친 '패스트트랙' 출시

AI 핵심 요약beta
- 인크루트가 21일 올인원 취업 솔루션 패스트트랙을 출시했다
- 패스트트랙은 모의 채용 전형과 1대1 취업 코칭을 연계했다
- 하반기 공채 맞아 구직자 실전 역량 강화를 돕겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 인크루트는 채용 전형 체험부터 맞춤형 전문가 진단까지 한 번에 연결해 개인 구직자의 취업 역량을 극대화하는 올인원 취업 솔루션 '패스트트랙'을 출시했다고 21일 밝혔다.
인크루트는 개인 구직자의 합격 경쟁력을 높이기 위해 채용 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 집약한 취업지원 상품 스토어 '합격상점'을 운영하고 있다. 이번 '패스트트랙' 신규 출시를 통해 합격상점의 취업 솔루션 라인업은 한층 더 견고해졌다는 설명이다.
'패스트트랙'은 인크루트 전문가들이 설계한 가상 기업의 모의 채용 전형에 구직자가 직접 참여하고, 그 결과를 바탕으로 취업 전문 코칭 기관 '바로코칭'의 전문 코치와 1:1로 취업 전략을 수립하는 개인 맞춤형 서비스다.
인크루트 관계자는 "본격적인 하반기 공채 시즌을 맞아 구직자들이 실전 채용 과정에서 겪는 시행착오를 줄이고 합격 경쟁력을 강화할 수 있도록 '패스트트랙'을 기획했다"며 "앞으로도 합격상점을 통해 구직자 개개인의 역량 강화와 성공적인 취업을 돕는 실질적인 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 전했다.
tack@newspim.com