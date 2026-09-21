에이블씨엔씨 미샤, 밀라노서 뷰티쇼…유럽 공략 속도

AI 핵심 요약beta
- 에이블씨엔씨 미샤가 21일 밀라노 뷰티 위크에 참가했다.
- 미샤는 BB크림과 글로우 프라이머, PDRN·NAD+ 라인을 소개했다.
- 현지 부스에 관심이 몰려 샘플이 조기 소진됐다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 에이블씨엔씨의 브랜드 미샤가 이탈리아 '밀라노 뷰티 위크 2026'에 참가해 유럽 현지 소비자들에게 BB크림과 글로우 프라이머 라인, 'PDRN·NAD+' 라인을 선보였다고 21일 밝혔다.
밀라노 뷰티 위크는 코스메티카 이탈리아가 주최하고 이탈리아 패션·뷰티 유통채널 OVS가 주관하는 행사로, 올해는 9월 16일부터 20일까지 밀라노 시내 전역에서 열렸다. 지난해에는 약 27만5000명이 참여했다.
미샤는 가든 세나토에서 OVS가 마련한 '샤카랜드 뷰티 호텔' 행사에 부스를 열고 뷰티 클래스를 진행했다. 행사 초반부터 준비한 샘플이 빠르게 소진될 만큼 현지 소비자들의 관심이 이어졌다.
미국 아마존 BB크림 부문 1위를 기록한 'M 퍼펙트 커버 BB크림 PRO(빨간비비)'와 'M 퍼펙트 커버 세럼 BB크림 PRO(보라비비)', '비비부머', '포어 블러링 밤', '스킨 밤' 등을 소개했다. 제주 동백 유래 PDRN과 NAD+에 '옹기 발효' 기술을 접목한 고기능성 스킨케어 라인도 함께 선보였다.
fineview@newspim.com