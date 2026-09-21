베선트 "미·중, AI 대화 채널 구축 합의...사전 협의 매우 성공적"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"공통 목표·위협에 대한 견해 공유"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 이번 주 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 진행된 미·중 고위급 협의을 "매우 성공적"이라고 평가했다.

베선트 장관은 20일(현지시간) 뉴욕에서 허리펑 중국 국무원 부총리 등 중국 측 인사들과 수시간 동안 회담한 뒤 기자들에게 인공지능(AI), 무역, 투자 등 다양한 현안을 논의했으며 양측이 AI 분야 대화 채널을 구축하기로 했다고 밝혔다.

베선트 장관은 양측이 AI와 관련해 공동 목표와 위협에 대한 견해를 공유하고 추가 대화를 이어가기로 했다고 설명했다.

그는 "미국은 양국 간 통보 메커니즘을 구축하자고 제안했다"며 이를 '미·중 AI 대화(US-China AI dialogue)'라고 부를 것이라고 밝혔다.

양국은 조만간 후속 협상도 이어갈 예정으로, 중국 측 수석 무역협상 대표인 리청강은 양국 실무그룹이 21일에도 협상을 계속할 것이라고 밝혔다.

이번 협상은 오는 25일 예정된 트럼프 대통령과 시 주석의 정상회담을 앞두고 양국이 주요 의제를 조율하는 성격을 띠었다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 양측이 정상회담이 성공적으로 진행될 수 있도록 "기초 작업을 준비하고 있다"고 말했다.

리청강 대표 역시 협상이 "좋은 분위기" 속에서 진행됐다고 밝혔다.

베선트 장관은 이번 협상에서 AI뿐만 아니라 무역과 투자 문제도 논의했다고 설명했다.

미 재무장관 스콧 베선트가 20일(현지시간) 미국 뉴욕에 위치한 JP모간체이스 글로벌 본사에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 회담을 마친 뒤 언론에 발언하고 있다. 그의 오른쪽에는 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 서 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com