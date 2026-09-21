GS건설, 남양주 '별내자이 더 스타 이그제큐티브' 잔여 호실 선착순 공급

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 21일 별내자이 더 스타 이그제큐티브 선착순 계약을 진행했다.
- 단지는 남양주 별내지구 760실 주거형 오피스텔로 조성된다.
- 별내역·도로망·학군 갖춰 생활 인프라가 우수하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = GS건설이 경기도 남양주시 별내지구 특별계획구역2 상업용지 3-5 일원에 건립하는 주거형 오피스텔 '별내자이 더 스타 이그제큐티브'의 선착순 계약을 진행하고 있다.
해당 단지는 지하 4층에서 지상 최고 29층, 총 6개 동 규모로 조성된다. 공급 물량은 총 760실이며, 실내 평면은 전용면적 기준 59㎡, 84㎡, 92㎡ 등 3가지 타입으로 구성되어 있다.
사업지가 위치한 별내신도시는 주거와 상업 인프라 조성이 완료된 권역으로, 입주와 동시에 기존 도심의 생활 기반 시설을 직접 이용할 수 있다. 대중교통망으로는 기존 경춘선과 함께 최근 연장 개통된 지하철 8호선이 정차하는 별내역이 인접해 있다. 8호선 탑승 시 서울 잠실역까지 20분대에 도달할 수 있으며, 향후 별내역에는 수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 정차도 계획되어 있어 광역 철도망 확충이 예정되어 있다.
차량 이동을 위한 도로망의 경우 수도권제1순환고속도로, 구리~포천고속도로, 북부간선도로 등 주요 간선 도로망 진출입이 수월해 서울 및 수도권 전역으로의 접근이 용이하다.
생활 인프라 역시 단지 인근에 밀집해 있다. 도보 통학이 가능한 반경 내에 다수의 초·중·고교가 위치해 교육 환경을 갖췄으며, 대형 유통 시설과 복합 문화 공간 등 주요 상권이 형성되어 있다. 아울러 단지 주변으로 대규모 수변공원과 산림 등 자연 녹지가 인접해 있어 쾌적한 주거 여건을 제공한다.
'별내자이 더 스타 이그제큐티브'는 현재 잔여 호실에 대한 선착순 동·호 지정 계약을 진행 중이다. 세대 내부 평면과 구조를 직접 확인할 수 있는 샘플하우스 및 분양 안내소는 경기도 남양주시 별내동 일원에 마련되어 운영 중이다.
ohzin@newspim.com