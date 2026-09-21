코스맥스그룹, 하반기 신입사원 채용…AI 활용 인재 우대

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스그룹이 21일 2026년 하반기 신입 공채를 시작했다.
- AI 활용 역량 우수 인재를 우대하며 30일 오후 4시까지 접수한다.
- R&I·마케팅 등 모집하며 최종 합격자는 12월 입사 예정다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스그룹이 인공지능(AI)을 업무에 능동적으로 활용할 수 있는 신입 인재 확보에 나선다.
코스맥스그룹은 2026년 하반기 신입사원 공개 채용을 진행한다고 21일 밝혔다. 지원서는 오는 30일 오후 4시까지 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.
이번 채용에는 지주사인 코스맥스비티아이와 코스맥스, 코스맥스엔비티, 코스맥스바이오, 코스맥스파마 등 그룹 주요 관계사들이 참여한다. 모집 직무는 R&I(Research&Innovation)를 중심으로 마케팅, 해외영업, 전략마케팅, 디자인, QA/QC 등이다. 지원 자격은 4년제 정규대학(원) 졸업자 및 내년 2월 졸업 예정자다.
전형은 서류전형, AI 역량검사(온라인), 실무면접, 최종면접, 채용검진 순으로 진행되며 최종 합격자의 입사 예정 시점은 12월이다.
코스맥스그룹은 상반기에 이어 이번 채용에서도 'AI 활용 역량 우수 인재 우대' 기조를 유지한다. 자기소개서에 AI 도구로 역량을 키우거나 업무 효율을 높인 경험을 기술할 수 있는 별도 항목을 마련했다.
오프라인 접점도 확대했다. 서울 주요 대학 캠퍼스 중심의 채용박람회에 더해 한국과학기술연구원(KIST) 설명회와 부산 벡스코(BEXCO) 채용 상담회를 진행한다.
채용 홈페이지 내 '직무 인터뷰' 코너에서는 재직 중인 직원들의 직무 내용과 조직 문화를 소개하고 있다. 지난 3월 유튜브 채널 '캐치TV'와 함께 공개한 '코스맥스 해외 영업사원의 하루' 영상은 약 13만 회의 조회수를 기록했다.
nrd@newspim.com