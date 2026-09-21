부산시 '별바다부산 나이트 마켓-어텀 시즌' 26일 개막…가을밤의 추억

전통주 및 요리 체험 프로그램 확대

'배달존' 시범 도입…상권 활성화 도모

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 도심에서 조금 떨어진 낙동강변 화명생태공원에 가을 밤 야시장과 전통주 체험, 가족·반려견 프로그램이 어우러진 나이트 마켓이 선다.

부산시는 오는 26일부터 10월 18일까지 화명생태공원에서 '2026 별바다부산 나이트 마켓-어텀 시즌'을 개최한다고 21일 밝혔다. 행사는 첫째 주 토·일요일만 운영하고 이후 매주 목·금·토·일요일에 열려 총 14일간 진행한다.

이번 나이트 마켓은 부산시가 주최하고 부산관광공사가 주관하며 낙동강 노을과 가을 밤 풍경을 배경으로 지역 먹거리와 체험 프로그램을 결합한 야간관광 콘텐츠로 기획됐다. 지난해 12일간 약 10만 명이 찾은 행사로 부산 야간관광을 상징하는 브랜드 행사로 자리 잡았다.

2026 별바다부산 나이트 마켓 홍보물[사진=부산시] 2026.09.21

올해 행사는 전통주 팝업부스를 축으로 별빛 주막, 별빛 부뚜막, 별빛 광장 등 세 가지 테마로 꾸민다. 별빛 주막에서는 전통주 팝업부스 '스피릿 부산'을 통해 부산 대표 전통주와 전국 각지 전통주를 한자리에서 소개한다. 이와 함께 낙동강 일몰과 야경을 즐길 수 있는 '선셋 낭만평상'과 부산 소상공인 먹거리, 푸드트럭이 참여하는 '별빛 푸드존'을 운영한다.

선셋 낭만평상은 무료 이용이 가능하며 일부 좌석은 전통주 잔술 교환권 등이 포함된 '스피릿 패키지'로 유료 판매한다. 패키지 좌석은 사전 예약자를 대상으로 할인 혜택을 제공한다.

별빛 부뚜막에서는 전 만들기, 전통주(막걸리) 빚기 체험을 비롯해 요가·러닝 등 웰니스 프로그램과 어린이 요리교실을 마련한다. 전 만들기 체험은 다양한 채소와 김치를 골라 현장에서 직접 전을 부쳐 먹는 방식으로 진행하고 전통주 빚기 체험에서는 쌀과 누룩을 사용해 막걸리를 담가보는 과정을 체험하도록 한다.

어린이 요리교실은 주차별로 젤리 컵, 컵케이크, 프레첼 만들기 프로그램을 운영한다. 반려견과 함께하는 아로마 요가와 화명생태공원 일대 약 3㎞를 달리는 러닝 프로그램도 편성해 가족 단위와 반려인 참여를 유도한다.

별빛 광장에는 소상공인·어린이 벼룩시장 '장돌뱅이 마켓'과 무대 공연, 현장 이벤트를 배치해 체류 시간을 늘린다. 장돌뱅이 마켓은 부산관광기업 상품과 지역 소상공인 소품을 판매하는 벼룩시장과, 어린이가 가정 내 물품을 직접 교환·판매하는 어린이 벼룩시장으로 구성한다.

시는 올해 처음으로 '배달존'을 시범 도입해 방문객 편의를 높이고 인근 상권과의 연계를 강화한다. 행사장 인근에 배달 수령 공간을 마련해 관람객이 행사장 내 판매 음식뿐 아니라 구포시장과 주변 상권의 음식을 모바일로 주문하고 현장에서 수령할 수 있도록 할 계획이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "낙동강 노을을 배경으로 열리는 나이트 마켓이 시민과 관광객에게 가을밤 추억을 제공할 것"이라며 "부산의 밤을 소재로 한 야간관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴·확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com