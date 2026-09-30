삼성전자, KCSI 25년 연속 최다 1위…9개 부문 석권

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 KCSI에서 25년 연속 최다 1위 했다
- TV와 휴대폰 29년 연속 등 총 9개 부문서 1위 했다
- 삼성전자는 AI 기술과 연결성으로 만족도 높였다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
냉장고·세탁기 등 생활가전 6개 부문 1위 차지
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 '2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 25년 연속 최다 부문 1위를 기록했다.
삼성전자는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 올해 KCSI 조사에서 TV와 휴대폰, PC, 냉장고, 김치냉장고, 에어컨, 세탁기, 건조기, 무선스틱청소기 등 총 9개 부문에서 1위를 차지했다고 30일 밝혔다.
특히 TV와 휴대폰은 29년 연속 1위를 기록했고, PC는 25년 연속 정상에 올랐다. 냉장고와 세탁기는 17년 연속, 김치냉장고는 16년 연속, 에어컨은 14년 연속 1위를 이어갔다.
삼성전자는 AI 기술과 제품 간 연결성을 고객 만족의 핵심 요인으로 꼽았다. TV에는 콘텐츠와 질문 맥락을 이해하는 '비전 AI 컴패니언'을 적용했고, 갤럭시 스마트폰에는 '나우 브리프'와 '나우 넛지' 등 AI 기능을 강화했다.
생활가전에서도 식재료를 인식해 레시피를 제안하는 냉장고와 세탁물 특성에 맞춰 코스를 조절하는 세탁기·건조기 등 맞춤형 AI 기능을 확대했다.
조명호 삼성전자 VD사업부 부사장은 "차별화된 AI 기술과 품질을 바탕으로 고객의 일상을 더욱 편리하게 만드는 제품과 서비스를 지속 선보이겠다"고 말했다.
syu@newspim.com