알지노믹스·라이보텍, 차세대 RNA 치료제 공동 개발

AI 핵심 요약beta
- 알지노믹스와 라이보텍이 30일 RNA 교정 치료제 공동연구 협약을 체결했다.
- 양사는 RNA 치환효소와 Lariat mRNA 플랫폼을 결합해 치료제 범위를 넓히기로 했다.
- 순수 RNA의 발현 효율·안정성 검증과 반복·전신 투여 가능성을 연구한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알지노믹스와 라이보텍은 차세대 RNA 교정 치료제 개발을 위한 공동연구 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
양사는 알지노믹스의 'RNA 치환효소 플랫폼'과 라이보텍의 '올가미형(Lariat) mRNA 플랫폼'을 결합해 순수 RNA 기반 치료제의 적용 범위를 확대하는 연구를 진행한다.
이번 공동연구에서는 순수 RNA 형태에서 생체 내 발현 효율과 체내 안정성을 높일 수 있는지를 중점적으로 검증할 예정이다.
DNA 바이러스벡터를 활용한 유전자 치료제는 체내에서 장기간 치료 효과를 낼 수 있지만 탑재할 수 있는 유전 물질의 크기와 반복 투여에 따른 면역원성 등에 제약이 있다. 순수 RNA 기반 치료제는 바이러스벡터와 다른 특성을 갖지만 체내 지속성이 상대적으로 짧다는 한계가 있다.
양사는 각사가 보유한 플랫폼 기술을 결합해 이 같은 한계를 보완할 수 있는지를 확인할 계획이다. 관심 유전자(GOI)의 크기 제약을 줄이고 반복 투여와 전신 투여 가능성 등도 연구한다.
알지노믹스와 라이보텍은 이번 공동연구를 통해 두 플랫폼의 기술적 시너지와 실효성을 검증하고 RNA 교정 치료제의 적용 가능성을 확대해 나갈 계획이다.
sykim@newspim.com