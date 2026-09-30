NS홈쇼핑, 익산 식품·청년기업 판로 지원

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내달 16~17일 푸드페스타

현장 라이브·MD 입점 상담

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 'NS푸드페스타 2026 익산'에서 지역 식품기업과 청년 창업기업의 판로 확대를 위한 현장 라이브 방송과 입점 상담을 진행한다고 30일 밝혔다.

익산시와 공동 주최하는 이번 행사는 다음달 16일부터 17일까지 전북 익산 하림 퍼스트키친에서 열린다. 지역 식품기업과 청년 창업기업은 상품을 전시·판매하고, 관람객은 먹거리와 체험 프로그램에 참여할 수 있다.

NS홈쇼핑과 익산시가 다음달 16일부터 17일까지 'NS푸드페스타 2026 익산'을 공동 주최한다. [사진=NS홈쇼핑]

현장 라이브 방송은 다음달 16일 오후 1~2시 익산 지역 상품인 '탑마루 고구마'를 소개·판매한다. 다음날 같은 시간에는 한국중소벤처기업유통원과 함께 운영하는 상생부스 참여 협력사의 상품을 선보인다.

상생부스 참여 업체인 봉동들녘 농업회사법인은 '봉동수 생강레몬청'을, 영농조합법인 이앤티는 HACCP 인증 '구운계란'을 라이브 방송에서 판매한다. 두 업체는 행사 이틀간 상생부스에서도 생강레몬청·생강진액·편강과 구운계란 등을 전시·판매한다.

퍼스트키친 야외광장에서는 '2026 익산 대전환, 청년 창업 페스타'가 열린다. 총 28개 부스에서 청년 창업기업의 제품 전시·판매와 체험, 창업 정보 및 상담 프로그램을 운영한다. NS홈쇼핑은 현장에서 상품기획자(MD) 입점 상담을 통해 상품화와 유통·판매 방안을 상담한다.

식품의약품안전처가 주관하는 '삼삼한 요리경연대회' 본선도 행사장에서 진행한다. '마이나슈로 채우는 백세 활력 밥상'을 주제로 고령층을 비롯한 모든 세대가 즐길 수 있는 건강 식단을 발굴한다. 마이나슈는 마이너스와 나트륨·슈가의 줄임말로 나트륨과 당류 섭취를 줄이는 식생활을 뜻한다.

관람객을 위한 프로그램으로는 '익산 대물림 맛집' 전시·홍보와 익산 홍보존, 쿠킹클래스, 미식투어, 시식 부스, 문화공연 등이 마련된다. 농림축산식품부와 식품의약품안전처, 대·중소기업·농어업협력재단 등 관계기관이 행사에 협력한다.

하림·선진·팜스코 등 하림그룹 식품 브랜드의 전시·체험 및 먹거리 프로그램도 운영한다. 홈플러스 익스프레스는 팝업스토어에서 신선식품과 다양한 상품을 선보인다.

kji01@newspim.com