GS25 와인25플러스, 백주 매출 3년 새 35배 증가

AI 핵심 요약beta
- GS리테일이 30일 와인25플러스 매출 급증을 밝혔다.
- 중국 백주 매출은 2023년 대비 35배 늘었다.
- 일본 사케와 수입맥주도 각각 9.5배, 2배 이상 늘었다.
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미국 알라가쉬 단독 출시
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS리테일은 GS25의 주류 스마트오더 플랫폼 '와인25플러스'에서 올해 중국 백주 매출이 2023년 대비 35배 증가했다고 30일 밝혔다.
같은 기간 일본 사케 매출은 9.5배, 수입맥주 매출은 2배 이상 늘었다. 회사는 와인과 위스키 외에 중국 백주, 일본 사케, 미국 프리미엄 크래프트 맥주 등으로 소비자 선택이 넓어지고 있다고 설명했다.
GS25는 주류 수입 전문사 원월드비어와의 전략적 파트너십을 통해 미국 각 지역의 프리미엄 크래프트 맥주를 선보이고 있다. 최근에는 미국 메인주 브루어리 '알라가쉬'를 단독 출시했다.
와인25플러스는 '포틀랜드 사이더', '아웃터레인지', '에일스미스' 등 미국 각지의 브루어리 상품도 판매하고 있다.
중국 백주는 연태고량주부터 귀주마오타이 시리즈까지 갖췄다. GS25는 마라탕, 꿔바로우, 양고기 등 중식 메뉴의 대중화와 함께 중국 음식에 곁들이는 주류에 대한 관심도 확대되고 있다고 설명했다.
일본 사케는 1만원대 상품부터 '닷사이' 등 프리미엄 브랜드까지 가격대를 다양화했다. 최근에는 선물용 세트 상품도 늘리고 있다.
GS25는 앞으로도 와인25플러스를 통해 국내에서 쉽게 접하기 어려운 해외 주류를 발굴하고 글로벌 상품 구색을 확대할 계획이다.
kji01@newspim.com